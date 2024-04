Grüne Ur-Themen und Stadtentwicklung

Die Offene Grüne Liste (OGL) Trossingen hat 19 Kandidaten für die Gemeinderatswahl nominiert. Am 9. Juni treten auch zwei Schuraer an. Die Beweggründe für die OGL zu kandidieren, sind recht unterschiedlich. Im Kern geht es dabei um die weitere Entwicklung der Musikstadt, heißt es in der Pressemitteilöung der OGL.

Auch Wohnen bleibt nach Meinung der Partei ein für die nächsten Jahre bestimmendes Thema. Daher sollte man neue Konzepte in Erwägung ziehen wie Generationen verbindendes und gemeinschaftliches Wohnen, Bauen in Modulen, oder die Schaffung von Wohnhöfen. Außerdem regt die OGL eine Tauschbörse an: Menschen, die allein in einem Haus wohnen und das nicht mehr wollen, könnten dieses gegen eine Wohnung eintauschen.

Alle Kandidaten, die dieses Jahr für die OGL Trossingen antreten, wollen ein Zeichen setzen und die Demokratie und ihre Institutionen stärken. Wichtig ist vielen auch, keine extremen Positionen zu vertreten, um gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden. Auch dass der Gemeinderat aus der Finanzierung des Hohner-Konservatoriums ausgestiegen ist, hat einige motiviert, sich künftig auf dieser Ebene engagieren zu wollen, um weitere Kahlschläge in der Kultur zu verhindern. Deshalb schlägt die OGL vor, das Konservatorium über das Jahr 2026 hinaus finanziell zu unterstützen, heißt es weiter.

Natürlich stehen die typischen grünen Ur-Themen auch auf dem Programm: Stadtbegrünung öffentlicher Flächen und Fassaden, Nutzung ökologischer Baustoffe, Biotopvernetzung, Förderung der Artenvielfalt und Speicher-Möglichkeiten von Regenwasser im Stadtgebiet sowie das Einbeziehen der Bevölkerung bei der Kommunalen Wärmeplanung, die bis 2028 erstellt werden muss.

Für Trossingen treten an:

1. Annika Lenz (37, Agraringenieurin), 2. Gerhard Brummer (62, Bioladen-Geschäftsführer), 3. Petra Zellmer (53, Handzuginstrumentenmacherin und Betriebsrätin), 4. Martin Häffner (65, Museumsleiter und Stadtarchivar), 5. Zsuzsa Henschel (45, Verwaltungsangestellte der IG Metall), 6. Daniel Zuber (64, Deutschlehrer und Historiker), 7. Daniela Lemke (32, Erzieherin und Wildnispädagogin), 8. Werner Jesse (67, Kaufmann im Ruhestand), 9. Fatima Majsoub (56, Deutschlehrerin), 10. Elko Baumgarten (52, Veranstaltungsreferent der Musikhochschule), 11. Sieglinde te Kaeth (62, Deutschlehrerin), 12. Jochen Möller (59, Architekt), 13. Priscilla Herrmann (66, Deutsch- und Englischlehrerin), 14. Petra Marangoni (59, Kinderkrankenschwester), 15. Wolfgang Mittermaier (58, Diplomtonmeister), 16. Marissa Vaas (45, Handzuginstrumentenmacherin) und 17. Christine Menzel (62, Industriekauffrau).

Für Schura treten an: 18. Karin Stoll (63, Industriekauffrau i. R.) und 19. Volker Tisken (66, Rentner und Freier Journalist).