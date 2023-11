Trossingen

Große Stevie-Wonder-Show im Konzerthaus

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Eine Show rund um Stevie Wonder und seiner Hits, wie „Superstition“ und „I Just Called To Say I Love You“, vereint in einer einzigartigen Bühnenshow, findet am Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr im Dr.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 10:35 Von: sz