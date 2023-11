Trossingen

Gottesdienst für junge Leute zum Thema „gnadenlos“

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Das Evangelische Bezirksjugendwerk mit Sitz in Spaichingen veranstaltet zusammen mit dem Trossinger Jugendwerk am Samstag, 11. November, einen überregionalen Bezirks-Open House Jugendgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche in Trossingen.

Veröffentlicht: 07.11.2023, 11:40 Von: sz