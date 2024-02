Gogol & Mäx auf Abschieds-Tour in Trossingen

Europas witzigste Musik-Clowns Gogol & Mäx sind ein letztes Mal mit ihrem großen Familienprogramm von 4 bis 94 in Trossingen zu sehen. Ihren Auftritt haben die Clowns am Samstag, 24. Februar, um 16 Uhr im Konzerthaus.

Wenn im ehrwürdigen Theatersaal klassische Musik erklingt und sich das Publikum vor Lachen und Staunen kaum auf den Stühlen halten kann, dann sind die Musikkomiker Gogol & Mäx am Werk. Sie sorgen mit ihrem zwerchfellerschütternden, tempo- und geistreich ausgefochtenen musikalischen Feuerwerk der Töne seit nun mehr 30 Jahren für unvergessliche Abende in Konzerthäusern und Theatern in ganz Europa. Viele Male waren sie auch immer mal wieder in Trossingen - nun zum letzten Mal: Gogol & Mäx befinden sich auf Abschieds-Tournee.

Zu erleben sind die Musik-Comedians in der von dern Stadtwerken Trossingen gesponserten EnTroTainment-Reihe. Tickets gibt es an allen VVK-Stellen der Region TUT-RW-VS (Trossingen: Bürgerbüro 07425/250 & Tabak-Spehn 6524) sowie unter www.vibus.de . Informationen und Auskünfte gibt’s außerdem per Mail an [email protected] oder unter Telefon 07425/25141.