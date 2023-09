Seit 13 Jahren kümmert sich der Freundeskreis Uganda der katholischen Seelsorgeeinheit Trossingen mit Gunningen und Durchhausen darum, dass Menschen mit wenig Geld in dem ostafrikanischen Staat in einer Gesundheitsstation versorgt werden. Zuletzt ist die Zahl der Patienten jedoch derart in die Höhe geschossen, dass die räumlichen Kapazitäten kaum noch ausreichen. Doch Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Gelände bei Kigoto für einen Anbau gibt es nicht.

Die Zahlen, die Janusz Kloskowski, Vorsitzender des Freundeskreises mit sieben Mitgliedern, vorlegt, sind alarmierend: Noch 2015 lag die Zahl der Patienten bei 5.018; 2021 waren es bereits 12.330, 2022 dann 16.485. „Und bis Juni waren es bereits 7.784, sodass wir bis zum Jahresende wohl bei 18.000 Patienten liegen werden“, prognostiziert er. „Momentan ist die stark steigende Zahl der Patienten das größte Problem für den Freundeskreis.“

Für Behandlung fehlt oft das Geld

„Die Station wird nach 13 Jahren immer bekannter“, sieht er als Grund für den Andrang. „Die Leute sehen, dass ihnen dort auch geholfen wird, wenn sie kein Geld haben.“ Nicht jeder in Uganda sei „in der Lage, Geld zu bezahlen fürs Krankenhaus“. In der Gesundheitsstation TroGuDu–Kigoto werde jeder behandelt, „und wenn er nur die Hälfte der Kosten bezahlen kann, ist das auch in Ordnung“.

Jetzt haben wir auch Supergeräte. Janusz Kloskowski

Weil der Platz knapp wird, erwäge der Freundeskreis derzeit eine Erweiterung. Auf dem Areal selbst gebe es dafür jedoch keine Möglichkeiten. „Aber Pfarrer Silvanus Barikurungi kennt einen Nachbarn.“ Mit dem sei man im Gespräch wegen eines möglichen Tauschs von Grundstücken; ein paar hundert Meter von der Station entfernt, habe diese ein weiteres Grundstück, das der Anwohner übernehmen könnte — und dafür sein direkt an die Station angrenzendes Areal zur Verfügung stellen könnte; in trockenen Tüchern ist jedoch noch nichts. „Es wäre ideal — wir könnten bauen, wenn wir das Geld dafür haben“, plant Kloskowski.

Nur ein Bett in der Entbindungsstation

Pater Silvanus, der derzeit die Vertretung des katholischen Pfarrers Thomas Schmollinger in der Seelsorgeeinheit Trossingen übernommen hat, schildert die Platznot in Kigoto: So verfüge die Entbindungsstation über lediglich ein Bett. „Wenn drei Mütter Kinder bekommen, müssen zwei in der Frauenabteilung mit den Kranken untergebracht werden.“ Das sei natürlich alles andere als gut für die Neugeborenen — deshalb sollen in einen Anbau weitere Räume für die Entbindungsstation.

175 Neugeborene verzeichnete diese im vergangenen Jahr. „Jetzt haben wir auch Supergeräte“, freut sich Kloskowski — unter anderem ein Ultraschallgerät durch Spenden von Lesern der Schwäbischen Zeitung bei der Weihnachtsaktion „Ich helfe dir“. „Die Leute wissen, dass sie bei uns gut betreut werden.“ Wegen des Andrangs müsse auch personell aufgestockt werden: Gespräche darüber, „dass wir bis Ende des Jahres eine zusätzliche Krankenschwester brauchen“, liefen.

Risiko Ansteckungsgefahr

Auch die acht Betten der Krankenstation, je vier für Frauen und Männer, reichen oft nicht mehr aus —, auch wenn der Standard der Betten durch Neuanschaffungen gestiegen sei. Zwar sei es „zu 70 Prozent der Fall, dass sie nicht voll belegt sind“, so Kloskowski — aber in der restlichen Zeit kann es zu Problemen kommen; etwa, wenn jemand Malaria habe, sagt Pfarrer Silvanus Barikurungi.

Noch seien solche Patienten mit den anderen zusammen untergebracht. „Bisher hat sich glücklicherweise niemand angesteckt“, berichtet Kloskowski. Diese Patienten würden teilweise auch an andere Krankenhäuser weitergeleitet. „Wir müssten einen separaten Raum zur Isolation haben für Menschen mit ansteckenden Krankheiten“, sieht der Geistliche aus Uganda auch dafür Kapazitäten in einem Anbau.

Patienten schlafen auf dem Boden

An den Tagen, „wo bei uns alles voll ist“, müssten Patienten auch auf dem Boden schlafen, berichtet er. Das seien sie jedoch gewohnt, auch zu Hause schliefen viele auf Matten auf dem Boden. Insgesamt steige der Standard in der Station „für afrikanische Verhältnisse“ weiter an, sagt Kloskowski — „Strom und Wasser wie in unserer Gesundheitsstation sind nicht überall möglich“.

In Uganda haben manche Familien zwölf, 13 Kinder — wenn die krank sind, brauchen sie viel Hilfe von unserer Gesundheitsstation. Pfarrer Silvanus Barikurungi

Neben Platz und Personal ist Problem Nummer drei die Menge an nötigen Medikamenten, die ob des Zuspruchs steil nach oben geschossen ist. „Wenn mehr Patienten kommen, brauchen wir mehr Medikamente“, sagt Pfarrer Silvanus. „In Uganda haben manche Familien zwölf, 13 Kinder — wenn die krank sind, brauchen sie viel Hilfe von unserer Gesundheitsstation.“

600 Euro monatlich für Medikamente

Diese kauft die Medikamente — monatlich 600 Euro stehen dafür zur Verfügung, weil dieses Geld zuletzt nicht reichte, überweist der Freundeskreis separat ein paar Mal im Jahr zusätzliche hunderte Euro für Arznei. „Die Ernte in Uganda war schlecht dieses Jahr“, berichtet Pfarrer Silvanus Barikurungi. „Es reicht für viele nicht, Medikamente und Behandlung zu bezahlen.“ Für Löhne des Personals werden laut Kloskowski 758 Euro monatlich fällig.

Für ihn ist trotz aller Probleme eines wichtig: „Wir wollen Patienten nicht nach Hause schicken und sagen, wir haben keinen Platz“. Wenn der Freundeskreis sein Engagement langfristig nicht fortsetzen könnte, würde „zwar der ugandische Staat die Gesundheitsstation übernehmen — aber wir hätten dann keinen Einfluss mehr und sie würden mehr Geld nehmen von den Patienten“.

Vertretung für Pfarrer Schmollinger

Pfarrer Silvanus Barikurungis Vertretungszeit im katholischen Pfarrhaus in Trossingen ist dieses Jahr besonders lang ausgefallen: Seit Mitte Juli ist er hier und wird bis Ende September bleiben. Grund: Pfarrer Thomas Schmollinger befindet sich in Kur. Vergangenes Jahr war Pfarrer Silvanus vertretungsweise in Rottweil; in Trossingen ist der Geistliche aus Uganda bereits zum siebten Mal — sein letzter Einsatz liegt jedoch bereits rund fünf Jahre zurück.

„Trossingen ist meine zweite Heimat“, sagt der 48–Jährige. „Die Leute hier sind sehr freundlich — ich bin hier zuhause.“ In Uganda betreut er auch das Projekt des zweiten Trossinger Vereins, der in dem ostafrikanischen Staat aktiv ist, „Ich helfe dir“. Er sei beiden Institutionen „sehr dankbar, dass sie helfen“.

Derweil er Pfarrer Schmollinger vertritt, seien in seiner Kirchengemeinde in Kigoto vier Pfarrer, die während seiner Abwesenheit seine Aufgaben unter sich aufteilten. Was ihm in Deutschland weniger gefällt, ist indes das Wetter; so wie die Temperaturen von teilweise nur zehn Grad in der vergangenen Woche — Erkältungsgefahr für einen Mann, der deutlich höhere Werte gewohnt ist: „In Uganda ist es kalt, wenn wir 20 bis 25 Grad haben.“