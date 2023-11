Gedenkstunde zum Volkstrauertag und Straßensammlung

Die Stadtverwaltung Trossingen gedenkt am Volkstrauertag, Sonntag, 19. November, aller Toten von Krieg und Gewaltherrschaft in Deutschland und weltweit. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine Anfang 2022 ist in den europäischen Ländern der Krieg wieder näher gerückt. Dies veranlasst die Stadt umso mehr, nachzudenken und weiterhin für Frieden und Freiheit einzutreten.

Die Gedenkstunde zum Volkstrauertag beginnt auf dem Friedhof in Trossingen am Sonntag, 19. November, um 11 Uhr und in Schura um 11.30 Uhr. Die Gedenkansprache hält in Trossingen Bürgermeisterin Susanne Irion und in Schura Ortsvorsteher Wolfgang Schoch.

Am Mittwoch, 15. November, und Donnerstag, 16. November, werden Soldaten der Patenkompanie Donaueschingen wieder die Straßensammlung für die Aufgaben des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge durchführen.