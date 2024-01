Gedankenaustausch über die Versöhnung der Gesellschaft

Der Kulturkreis „Menschen im Gespräch“ lädt für Donnerstag, 25. Januar, 19 Uhr, zum Gedankenaustausch ins Restaurant „Olga“, Goethestraße 7, in Trossingen ein. Das Thema ist die Versöhnung der Gesellschaft. Die Gesellschaft scheine gespalten wie selten zuvor,, heißt es in der Ankündigung. „Es gibt die Guten, das sind wir, und die Bösen, mit denen man am besten gar nicht mehr diskutiert. Die Bösen sind natürlich die anderen. Gerne suchen wir auch Schuldige für manche Missstände.“ Aber können die Menschen wieder versöhnt werden? Was wäre denn der soziale Kitt? Welches Menschenbild kann dazu beitragen, Spaltung, Diskriminierung und Ausgrenzung zu überwinden? Darüber wolle man an diesem Abend sprechen. Wer will, trifft sich bereits um 18 Uhr zum gemeinsamen Abendessen im Restaurant „Olga“. Dazu ist für die Küchenplanung eine Anmeldung nötig bei Franz Stettwieser, Telefon 07424/933551, Mail [email protected]. Für das Gespräch ab 19 Uhr ist keine Anmeldung notwendig. Die Teilnahme am Gespräch ist kostenlos.