Gebühren bleiben vorerst stabil - aber Trossinger sparen am Wasser

Trossingen

Trossingen / Lesedauer: 2 min

Die Gebühren für Wasser und Abwasser für Kunden der Trossinger Stadtwerke steigen in den kommenden beiden Jahren voraussichtlich nicht an. (Foto: Jens Büttner/dpa )

Der Wasserbezug in der Stadt geht zurück. Noch drehen die Stadtwerke nicht an der Gebührenschraube - doch das wird wohl nicht so bleiben.

Veröffentlicht: 22.12.2023, 12:00 Von: Michael Hochheuser