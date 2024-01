Fritz Kiehn - sozialer Arbeitgeber, NS-Funktionär, Opportunist?

Ein Vortrag über den Trossinger Fritz Kiehn steht am Dienstag, 16. Januar, um 19 Uhr auf dem Programm im Johannes-Spreter-Gemeindehaus Trossingen. Wie die Veranstalter von Volkshochschule und Stadtarchiv Trossingen mitteilen, erregte Kiehn schon zu Lebzeiten die Gemüter.

So galt er in Trossingen als Emporkömmling, machte unter der nationalsozialistischen Diktatur Karriere als Präsident zweier Industrie- und Handelskammern, förderte die NSDAP finanziell, bekleidete das Amt des Obersturmbannführers der SS und bereicherte sich an jüdischem Eigentum. Als „minderbelastet“ ging er aus zwei Säuberungsverfahren heraus und bemühte sich um eine gesellschaftliche und politische Rehabilitation. Dies gelang auch, vielen Mitarbeitern seiner Firma Efka blieb er als sozialer Arbeitgeber in Erinnerung. Andere wiederum konnten das Urteil des Entnazifizierungsprozesses nicht nachvollziehen, genauso wenig die Aufnahme Kiehns in die lokale Honoratiorenschaft.

Als im Jahr 2000 die Biografie zu Fritz Kiehn veröffentlicht wurde, musste sich Trossingen mit den Kontroversen um die Person Kiehn auseinandersetzen. Konsequenzen aus dieser Debatte um Kiehn waren eine Straßen- und Platzumbenennung.

Neben einer historischen Annäherung an die Person Kiehns und die Debatten der Nachkriegszeit wird in diesem Vortrag der Lehrerin und Historikerin Nadine Hermann darüber reflektiert, inwiefern Namensumbenennungen heute eine notwendige Konsequenz bzw. ein wichtiges Zeichen der Verantwortung sind und ob die Einschätzung als Opportunist oder überzeugter Nationalsozialist für eine solche Entscheidung relevant ist. Auch die Frage, weshalb es heute, vielleicht gerade heute, noch wichtig ist sich mit derlei Themen zu beschäftigen, soll - gerne auch mit dem Publikum - diskutiert werden.

Ohne Anmeldung. Karten an der Abendkasse. Weitere Informationen in der vhs-Geschäftsstelle, Jakob-Hohner-Platz 1, unter Telefon 07425/91066, per Mail [email protected] oder unter www.vhs-tuttlingen.de