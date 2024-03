Freie Wähler Trossingen starten Spendenaktion für Kindergärten

Die Freien Wähler Trossingen haben einen Aufruf zur Papier- und Bastelzeugspende gestartet. Übrig gebliebenes Altpapier sowie Bastelmaterialien, die sich noch zum Bemalen und Basteln für Kindergartenkinder eignen, konnten am vergangenen Samstag zum Annahmestand im Schwabenpark gebracht werden. Die Aktion erfuhr eine erfreuliche Resonanz, von etlichen Interessierten wurden weitere Spenden für die nächsten Tage zugesagt. Dies teilen die Organisatoren der Freien Wähler in einer Pressemeldung mit.

Ab sofort können Spenden im Optikgeschäft Betzler zu den regulären Öffnungszeiten abgegeben werden, was den Bürgern eine zusätzliche Möglichkeit bietet, sich an der Aktion zu beteiligen. Das gesammelte Material wird an die Kindergärten der Stadt verteilt, um die kreativen Ressourcen und die Entwicklung der Kinder zu fördern.

Darüber hinaus bitten die Freien Wähler auch Firmen um Spenden von Altpapier, das in den Betrieben sonst weggeworfen wird. Gerne kann dieses unter [email protected] oder telefonisch unter der Nummer 07425/6450 angemeldet werden.

Ornella Gast, Initiatorin der Aktion, betont, dass jeder einzelne Bürger und jedes Unternehmen einen Beitrag leisten könne, dass Abfallmaterialien upgecycelt und sinnvoll wiederverwendet werden können. Sie sagt: „Es ist wichtig, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen und nachhaltige Lösungen für unsere Umwelt finden.“