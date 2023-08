Freibad „Troase“ begrüßt den 25.000sten Besucher

Ein Grund zur Freude im Freibad „Troase“: Am Mittwoch, 23. August, wurde der 25.000ste Besucher in dieser Badesaison willkommen geheißen. Das gesamte Team des Freibads freute sich über diesen besonderen Meilenstein, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Nach dem sehr verregneten Beginn der Sommerferien kehrte glücklicherweise der Sommer zurück und lockte an den sonnigen Tagen in das Trossinger Naturbad.

Familie Hübner aus Rottweil hatte an diesem Tag den Badebesuch richtig getimt. Daniel Sasse und Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann überreichten stellvertretend für das Bäderteam ein Handtuch der Stadt Trossingen und ein „Trossinger Gschenkle“, einen Gutschein, der im Trossinger Einzelhandel eingelöst werden kann. Die Familie kommt seit über 15 Jahren in die „Troase“.

Familie Rottler aus Rottweil verpasste als 24.999ster Badegast und Familie Grassl aus Deißlingen als 25.001ste Besucher knapp die Runde Zahl und erhielten jeweils auch ein Handtuch der Stadt.

Alle drei Familien lobten das freundliche Personal, die Sauberkeit der sanitären Anlagen und nicht zuletzt, wie viel Spaß die beliebte Rutsche macht. Die positive Resonanz und das Erreichen des 25.000sten Besuchers bestärkt das Bäderteam darin, allen Gästen ein schönes und erholsames Badeerlebnis zu bieten.