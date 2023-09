Frank-Walter Steinmeier erhält Bild eines Trossinger Künstlers

Ein Bild des gebürtigen Trossinger Malers Emil Kiess durfte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von seinem Besuch in Donaueschingen als Gastgeschenk mitnehmen. Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly überreichte das Bild „Sprache der Farben“ am Ende des 21. Regionalgesprächs, in dessen Rahmen Steinmeier eine Rede gehalten hatte.

Emil Kiess stammt aus Trossingen-Schura und lebt heute 93-jährig in Fürstenberg-Schächer bei Hüfingen; sein Werk wird über eine Stiftung gepflegt, die in Donaueschingen angesiedelt ist. Das Bild wird in Berlin in der Kunstsammlung des Bundespräsidenten zunächst inventarisiert; was danach mit ihm geschieht, steht noch nicht fest. Es kann im Depot landen, aber auch im Schloss Bellevue in Berlin, im Bonner Amtssitz des Staatsoberhaupts, der Villa Hammerschmidt, oder im Amtsgebäude des Bundespräsidialamts in der Hauptstadt ausgestellt werden.