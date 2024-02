Fotograf berichtet von seinen Reisen in den Iran

Referent Mattias Grosse hat den Iran besucht, ein Land voller Schönheit und faszinierender Eindrücke. Seinen gewonnenen Blick auf das Land und seine Kultur möchte der Hobbyfotograf in seinem reich bebilderten Vortrag an die Teilnehmenden weitergeben. Die Veranstaltung findet am Montag, 11. März, um 19 Uhr in der Volkshochschule in Trossingen statt.

Anmeldung in der VHS-Geschäftsstelle, Jakob-Hohner-Platz 1, Telefon 07425/91066, per Mail [email protected] oder unter www.vhs-tuttlingen.de.