Es kann sein, dass die Senioren im Dr.-Karl-Hohner-Heim ab dem kommenden Jahr deutlich weniger Alltagsangebote haben als bislang - dann, wenn es dem Vorsitzenden des Fördervereins, Heinz Reichle, weiterhin nicht gelingt, einen Nachfolger zu finden.

Der bald 83-Jährige, vor knapp 20 Jahren treibende Kraft hinter der Gründung des Vereins, wird sich 2025 aus Altersgründen von seinem Amt zurückziehen. „Ohne den Verein wäre für die Heimbewohner manches nicht mehr möglich“, sagt der Trossinger.

Es würde mir furchtbar weh tun. Heinz Reichle, Vorsitzender des Fördervereins

„Wenn ich keinen Nachfolger oder eine Nachfolgerin finde, muss sich der Verein auflösen“, sagt Reichle klipp und klar. „Es würde mir furchtbar weh tun, wenn das der Fall wäre.“

Er habe mehrere Mitstreiter im 117 Mitglieder zählenden Förderverein darauf angesprochen, die ungelöste Situation auch bei der kürzlichen Hauptversammlung thematisiert: „Aber niemand will in den Vorstand - entweder heißt es, man sei beruflich zu sehr eingespannt oder, dass man bereits Aufgaben in anderen Vereinen habe.“ Gewählt werde der Vorstand für drei Jahre.

Für ein interessantes Leben

Er habe mit seinem Engagement in den vergangenen Jahren „ein bisschen von dem zurückgeben können, was meine Eltern einst für mich und meine Geschwister getan haben“, begründet Reichle seinen ehrenamtlichen Einsatz über fast zwei Jahrzehnte.

Der Fortbestand des Fördervereins des Dr.-Karl-Hohner-Heims ist fraglich. (Foto: Michael Hochheuser )

„Die Leute, die ins Hohner-Heim einziehen, haben es verdient, dass wir uns um sie kümmern - nach dem, was sie geleistet haben, muss die nächste Generation ran.“ Die alten Menschen bräuchten „Unterstützung durch uns für ein interessantes, sinnvolles, abwechslungsreiches Leben“.

Um die 70 Bewohner in drei Wohnbereichen zählt das Altenzentrum der Stiftung St. Franziskus. Laut Heimleiterin Monja Maser ist die Einrichtung voll belegt, es gebe eine Warteliste. Belegt seien auch alle Arbeitsplätze - rund 100 Beschäftigte, häufig in Teilzeit, verdienen dort ihr Geld.

35.000 Euro für Einrichtung einer Kapelle

Die Liste der Leistungen des Fördervereins seit 2006 ist lang: Allein 35.000 Euro kostete die Christuskapelle im Haus. Angeschafft wurden unter anderem eine Musikanlage für jede Etage und eine Weihnachtskrippe pro Stockwerk, Spiele, Bücher für Alltagsbegleiter, CDs.

Komplett vom Verein finanziert wurde ein Sinnesgarten im Außenbereich. Über den Verein liefen auch Trauerspenden wie die der Familie Pfister für die Errichtung eines Pavillons am Sinnesgarten.

Durch Spenden konnte ein Pavillon im Außenbereich angelegt werden. (Foto: Michael Hochheuser )

Eine wöchentliche Musiktherapie und eine Sturzprophylaxe für die Bewohner wurden ins Leben gerufen, regelmäßige Ausflüge für sie organisiert - zumeist Richtung Bodensee, diesen Sommer ist eine Tour zum Schluchsee geplant mit Schifffahrt und Kaffee.

Aus für die Musiktherapie

„Ohne den Förderverein wird es diese Ausflüge nicht mehr geben“, weist Heinz Reichle darauf hin, dass „die Bewohner durch uns ein Stück Freiheit haben“.

Ein Ende der Vereins würde das Aus für die wöchentliche Sturzprophylaxe und Musiktherapie bedeuten, macht er klar, Materialien zur Aktivierung der Sinne und der Geschicklichkeit könnten nicht mehr finanziert werden - und auch die beliebte „Musik zur Kaffeestunde“ müsste eingestellt werden.

Die Leute haben mich angestrahlt. Heinz Reichle

Die war nach der Corona-Zwangspause im Herbst wieder aufgenommen worden: „Der Saal war voll - die Leute haben mich angestrahlt“, freut sich Heinz Reichle. Die nächste „Musik zur Kaffeestunde“ ist am 5. Mai mit Auszubildenden des Hohner-Konservatoriums, am 14. Juli spielt die Volksmusik Oberer Neckar.

Therapeuten kosten Geld

Die Einnahmen bei der „Musik zur Kaffeestunde“ durch Zuhörer aus Trossingen und deren Spenden brächen ebenso weg wie die Mitgliedsbeiträge des Fördervereins, die in Anschaffungen fürs Heim fließen - laut Reichle rund 3.000 Euro jährlich.

Die Fortführung der wöchentlichen Musiktherapie für die Bewohner ist ohne die Unterstützung des Fördervereins gefährdet. (Foto: Michael Hochheuser )

Der Heimbetreiber weiß um die Bedeutung des Fördervereins: „Ohne ihn wären bestimmte Anschaffungen und Aktivitäten, die den Bewohnern zu gute kommen, nicht möglich“, sagt Pflegedienstleiter Tobias Stelzner.

„Zum Beispiel die Musiktherapie und die Sturzprophylaxe, bei der Muskeln und Gleichgewicht trainiert werden, können wir uns nur leisten, da uns der Förderverein unterstützt.“ Die Therapeuten seien hoch ausgebildet, die Kosten dementsprechend.

Auflösung wäre ein Verlust

„Wenn der Förderverein nicht mehr existieren würde, weil es keinen Vorstand gibt, wäre dies für das Heim und seine Bewohner ein Verlust und brächte Einschränkungen mit sich“, hofft auch Tobias Stelzner, dass sich noch eine Lösung findet.

Ein Verein wie der Trossinger sei bei den Einrichtungen der Stiftung eher die Ausnahme. Das Dr.-Karl-Hohner-Heim sei „in einer glücklichen Lage mit dem Förderverein, Ehrenamtlichen und vielen Gönnern, die uns unterstützen“.

„Für Herrn Reichle ist der Förderverein eine Herzensangelegenheit“, sagt Stelzner. „Er ist einmalig.“ Der 82-Jährige setzt darauf, dass sich noch jemand findet, der 2025 in seine Fußstapfen tritt - „denn sonst wäre die Tagesgestaltung der Seniorinnen und Senioren im Heim weniger abwechslungsreich“.