Das Datum, das für viele Menschen zu den wichtigsten im Jahr zählt, ist für Millionen von Tieren das schlimmste - der 31. Dezember. Startete das Feuerwerk früher erst um Punkt Mitternacht, zünden zahlreiche Zeitgenossen inzwischen schon ein, zwei Tage zuvor Böller. Die Trossinger Tierärztin Ewa Huber und die Vorsitzende des örtlichen Tierschutzvereins, Kerstin Neipp, spüren jedes Jahr die Auswirkungen - verstörte Katzen, Hunde auf der Flucht vor dem Lärm, Haustiere im Dauerstress.

Die Corona-Pandemie hatte auch ihr Gutes: „Da war endlich Ruhe an Silvester“, denkt Kerstin Neipp zurück an das geltende Böllerverbot. „Ich finde die Dinger grauenhaft“, sagt die Freundin deutlicher Worte. „Das Geld sollten die Leute lieber für den Tierschutz spenden.“

Acht Woche alter Welpe ist fix und fertig

Denn Kerstin Neipp hat schon zu viel Negatives erlebt zum Jahreswechsel. Sie berichtet von einem acht Wochen alten Welpen, der bei einem Spaziergang in Trossingen am späten Silvesternachmittag wegen explodierender Böller entlaufen war und erst am nächsten Morgen unter einer Treppe in der Nähe wiedergefunden wurde. „Der Welpe war fix und fertig“, beschreibt sie dessen Zustand.

Die drehen sonst durch. Kerstin Neipp

Nachdem einer ihrer beiden Hunde beim Silvesterfeuerwerk mit seinen zischenden Raketen „aus Panik gepinkelt hat“, besorgt sie beim Tierarzt in diesem Jahr erstmals Beruhigungsmittel für die Vierbeiner. „Die drehen sonst durch.“

Hund macht aus Panik ins Bett

Auch während des Feuerwerks am Schwabenpark beim kürzlichen Schwedenfeuer in Trossingen habe einer ihrer Hunde „aus Panik ins Bett gemacht“.

Die ewige Böllerei, die an Silvester schon nachmittags beginnt. Kerstin Neipp

Kerstin Neipp ist nicht für ein grundsätzliches Feuerwerkverbot: „Wenn bei einem Fest eine Pyrotechnikfirma ein tolles Feuerwerk macht, spricht nichts dagegen“. Was der Trossingerin hingegen stinkt, „ist die ewige Böllerei, die an Silvester schon nachmittags beginnt“.

Auch die Trossinger Tierärztin Ewa Huber sieht das seit Jahren zeitlich immer mehr ausufernde lautstarke Begrüßen des neuen Jahres kritisch: „Ich würde mir wünschen, dass Feuerwerke gebündelt, gelenkt und an einem zentralen Ort gezündet werden - und nicht schon zwei Tage vorher und noch zwei Tage danach geböllert wird“.

Raketen können zu Massenpanik im Pferdestall führen

Mögliche negative Folgen beschränken sich längst nicht nur auf Hunde und Katzen: „Auch kleinere Tiere wie Kaninchen erschrecken sich, wenn in unmittelbarer Nähe rumgeknallt wird“, sieht Ewa Huber auch für andere Tiere einen „sehr hohen Stressfaktor“.

Ebenso für die auf Bauernhöfen wie Pferde. „Wenn das Feuerwerk nah an einem Hof ist, kann das eine Massenpanik auslösen.“

Katzenbesitzern rät die Tierärztin, ihren Liebling „schon zwei Tage vor Silvester und zwei Tage danach nicht raus zu lassen“. Sonst könne es sein, dass sie, durch die Böllerei erschreckt, mehrere Tage nicht nach Hause komme - bei erhöhter Unfallgefahr für das Tier, „wenn eine Katze wegen des Lärms panisch über die Straße läuft“.

Böller verletzen Vierbeiner

Haltern von Hunden legt Ewa Huber nahe, diese nicht um Mitternacht mit auf die Straße zu nehmen beim Sekt anstoßen mit Freunden und Nachbarn.

„Sie haben die Verantwortung für das Tier und sollten deshalb bei ihm im Haus bleiben.“ Auch seien schon Hunde von Böllern verletzt worden, „wir mussten Gottseidank noch keinen behandeln“.

Die Geräuschangst löst den Fluchtinstinkt aus. Ewa Huber

Bei Tieren löse „die Geräuschangst den Fluchtinstinkt aus“, beschreibt die Trossinger Tierärztin, was sich im Hirn von Haustieren abspielt, währenddessen der Mensch sich am nächtlichen Farbenspiel am Himmel erfreut.

Deshalb entliefen in der Silvesternacht mehr Tiere als sonst. „Ich habe privat schon mehrfach versucht, Hunde einzufangen, die beim Silvesterfeuerwerk panisch auf der Straße rennen.“

Katze versteckt sich im Schrank

Möglich, um die Angst der Hunde ein wenig zu lindern, sei es, ihnen in der Silvesternacht eine Art Höhle zu bauen, in die sich verkriechen können.

Wenig hält sie dagegen davon, mit dem Vierbeiner vorab ein Training von Böller- und Raketengeräuschen aufzuziehen mittels des Abspielens von Ton- oder Videoaufnahmen, um die Tiere so an die Geräuschkulisse zu gewöhnen. „Hunde wissen, was aus dem Fernseher kommt, und unterscheiden das von einem lauten echten Feuerwerk.“

Auch Kopfhörer fürs Haustier oder ein Schal um die Ohren als Schallschutz seien keine tauglichen Gegenmittel, sagt Ewa Huber. Wichtig sei es hingegen, „Türen und Fenster geschlossen zu halten“. Sie habe selbst drei Hunde, die sie zwecks Beruhigung im Wechsel auf den Arm nehme. „Und meine Katze versteckt sich im Schrank.“

Cannabinoide für Katzen

Einen ihrer Hunde sediere sie am Silvesterabend leicht, sagt die Tierärztin. Mit Medikamenten übersteht manches Tier das kritische Datum besser:

Seit Jahren gebe sie an Halter von Hunden speziell für diese zugelassene, Angst lösende Beruhigungsmittel aus - auch pflanzliche, die die Tiere über mehrere Tage einnehmen müssten. Katzen könnten durch CBD-Öl entspannter werden, erläutert Ewa Huber - mit einem Extrakt von Cannabinoiden, „der nicht high macht“.

Hundehaltern rät die Tierärztin, den üblichen Spaziergang mit ihrem Vierbeiner am Silvestertag „so früh wie möglich“ zu machen - um beim Gassi gehen nicht in vorzeitiges Böllergetöse zu geraten.