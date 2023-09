Samtige, rote Vorhänge, gedämpftes Licht und ein flimmernder Projektor: Im Lindesaal herrscht Kinoatmosphäre. Am 13. September ist das kommunale Kino in eine neue Saison gestartet. Das Datum markiert aber auch einen Wendepunkt in der Geschichte des Vereins: Seit nunmehr zehn Jahren finden die Vorführungen im Lindesaal statt.

Suche nach neuem Standort

2013 musste der Trägerverein aus dem City–Kino ausziehen. Grund war sowohl die bauliche Situation des Gebäudes, als auch die Erkrankung der Besitzerin Anna Martin. Eine neue Lösung musste her.

Auch über Kinovorführungen im kleinen Konzertsaal habe man damals nachgedacht, erinnert sich Koki–Vorsitzende Anke Weier. „Aber dort gab es keine Verdunklungsmöglichkeit“, sagt sie. Schließlich stößt das Vorstandsteam auf den Lindesaal, in dem es früher schon Filmvorführungen gab.

Es war der Anfang einer Kooperation, die auch heute noch erfolgreich ist. Zur Saisoneröffnung sind alle 80 Plätze im Lindesaal ausgebucht. Die Reservierung läuft per Mail, ein Buchungssystem über das man online bezahlen kann, gibt es nicht. „Wir sind gewissermaßen oldschool“, sagt Weier.

So sehen die Vorbereitungen aus

Bevor alle 14 Tage im Lindesaal ein Film gezeigt werden kann, muss das Koki–Team anpacken. Stühle und Tische aufstellen, Projektor und Boxen aufbauen. „Die Vorbereitung dauert drei Stunden“, sagt Weier.

Typische Kino–Snacks wie Popcorn gibt es im kommunalen Kino allerdings nicht, dafür habe man keine Lizenz. „Dafür kann man sich im Restaurant Wein und Häppchen holen“, erzählt Anke Weier. Das Konzept kommt an: Viele Besucher sind Stammgäste im Koki.

Programmm wird sorgfältig ausgewählt

Die Filmauswahl erfolgt jenseits von Blockbustern und Mainstream. „Wir haben auch den Auftrag, kurativ zu arbeiten“, erklärt Weier. Dafür sieht das Team etwa die Zeitschriften von Filmverleihern durch und geht zu Vorführungen der Neuerscheinungen.

Den Kinosaal muss das Koki-Team am Vorabend jeder Vorstellung neu aufbauen. (Foto: Katharina Schaub )

Auch aktuelle gesellschaftliche Themen fließen in die Programmauswahl mit ein. Grundsätzlich entscheide sich das Team oft für „lebensbejahende Filme“, so Weier. Den Auftakt macht der italienische Film „Il positano“, in dem ein Postbote mit Hilfe des Dichters Pablo Neruda seine Liebe zur Poesie entdeckt.

Vor dem Film bedankte sich Anke Weier bei Familie Triscari, den Betreibern des Restaurants Linde, mit einem Blumenstrauß in den sizilianischen Nationalfarben und einer kleinen Oscarstatue, ein „Freundschaftsoscar“, wie Weier ihn nennt.

Erfolgreiche Kooperation

„Am Anfang war es etwas komisch , dass man plötzlich ein Kino im Haus hatte“, erzählt Antonio Triscari lachend, während er Prosecco an die Kinobesucher ausschenkt. Gemeinsam mit seiner Familie betreibt er das Restaurant Linde.

Antonio Triscari kümmert sich um die Verpflegung der Kinobesucher. (Foto: Katharina Schaub )

Etwa sechs Monate nachdem die Familie den Betrieb übernommen hatte, zog das Koki in den Lindesaal. „So hat sich herumgesprochen, dass bei uns was los ist. Und jetzt haben wir seit zehn Jahren eine erfolgreiche Kooperation“, berichtet er.

Viele Kinogänger kommen auch zum Essen. Etwa 25 bis 30 Prozent der Gäste essen bei ihm, 50 bis 60 Prozent holen sich in der Linde Getränke für den Kinobesuch. Einziger Wermutstropfen: Bisher hatte Triscari noch nie Zeit, sich einen Film anzuschauen — zur Vorführzeit brummt sein Lokal.

Das sagen die Zuschauer

Und auch bei den Kinobesuchern kommen die Vorführungen im Lindesaal gut an. „Ich liebe das Ambiente. Und auch die Filmauswahl ist klasse“, sagt Kinobesucherin Daniela Blau. Die Frittlingerin hat das Koki in Trossingen vor einem halben Jahr für sich entdeckt, seitdem kommt sie regelmäßig.

Im Restaurant Linde holt sie sich oft Getränke für den Kinobesuch. „Das Kino wird einfach mit viel Herzblut betrieben“, sagt sie.

Und auch Renate Treffzer aus Villingen–Schwenningen kommt regelmäßig für den Kinobesuch nach Trossingen. Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie kurz vor Corona dem Verein beigetreten. „Dadurch haben wir ein Abo und sind eigentlich jedes Mal da“, sagt sie. Besonders begeistert ist sie vom Engagement des Koki–Teams, deshalb sei es ihr wichtig, den Verein zu unterstützen.

Weitere Informationen über das kommunale Kino und das aktuelle Programm gibt es unter www.koki-trossingen.de.