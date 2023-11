Ein technischer Defekt hat am Dienstag, 28. November, die Feuerwehr auf den Plan gerufen. In einem Wohnhaus war eine Zwischendecke zum Dachstuhl in Brand geraten.

Im Dachbereich stellten die Einsatzkräfte eine stark zunehmende Rauchentwicklung fest, auch offene Flammen waren zu sehen. „Ein Vollbrand des Dachstuhls konnte jedoch abgewendet werden“, berichtet Ralf Sorg, Pressesprecher der Feuerwehr Trossingen.

Insgesamt war die Trossinger Wehr mit 6 Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten vor Ort, zudem waren Polizei und DRK im Einsatz. Dadurch, dass der Einsatzort in einer Sackgasse lag, mussten einge Autofahrer, die während des Löschvorgangs losfahren wollten, zunächst warten.