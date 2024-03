Die Stadt investiert ob in den nächsten Jahren weiter wachsender Schülerzahlen hohe Millionensummen in den Schulbau. Neben unter anderem Friedensschule und Gymnasium tut sich vor allem auch an der Realschule einiges.

Was ist bisher geschehen, was steht in den kommenden Jahren an? Welche Kosten verursacht das? Wie nehmen die Schüler das neue Ganztagsgebäude am Schulcampus an, und wie steht es um den Brandschutz im Schulgebäude und den geplanten Umzug der Löhrschule neben die Realschule? Ein Überblick.

Was hat sich in den vergangenen Jahren baulich getan an der Realschule?

Der Erweiterungsbau für die Schule mit derzeit rund 660 Schülern ist nahezu fertig. „Die Erweiterung ist weitestgehend abgeschlossen“, erläutert Konrektor Andreas Wilbs. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Anbau - auch wenn es, wie beim Ganztagszentrum, deutlich länger gedauert hat als geplant.“

Entstanden sind dort unter anderem ein Besprechungsraum, ein Ruheraum und Lehrerarbeitsräume, die sich Lehrer für bestimmte Fächer teilen, so Wilbs. Das Lehrerzimmer ist erweitert worden. „Das Kollegium ist größer geworden und entsprechend der Raumbedarf.“ In diesem Schuljahr unterrichten 55 Lehrerinnen und Lehrer an der Realschule.

Lernorte im Flur des Anbaus sind beliebt bei den Realschülern., Lernorte im Flur des Anbaus sind beliebt bei den Realschülern. (Foto: Michael Hochheuser )

Eingerichtet im Erweiterungsbau ist ferner ein Fachraum für „Alltagskultur-Ernährung-Gesundheit“, „speziell für etwa Nähen und Handarbeit“, erläutert der Konrektor.

In den Gängen seien „Lernzonen“ aufgebaut worden. „Bei den Schülern ist es beliebt, draußen zu lernen, weil es eine Abwechslung ist“, sagt Wilbs. „Wir arbeiten viel mit offenen Türen.“

Ich bin davon überzeugt, dass wir alle Schüler rechtzeitig rausbekämen. Andreas Wilbs

Während der Corona-Pandemie hätten die Türen der Unterrichtsräume eh offen stehen müssen, das wurde zum Teil beibehalten. „So können die Lehrer die Schüler in den Lernzonen hören - wenn es dort lauter wird, müssen sie ins Klassenzimmer.“

Welche Arbeiten stehen in diesem und den kommenden Jahren an?

Geplant ist laut Wilbs die Renovierung von zwei Musikräumen, in denen es nicht hell genug ist. „Das Licht ist dort zu schwach“, sagt Andreas Wilbs. LED-Technik soll die dortigen Glühbirnen ersetzen. „Das Licht soll auch in allen Gängen energetisch modernisiert werden.“ Und ebenso in Lehrerfachräumen.

Für dieses Jahr ist vorgesehen, vier bis sechs dieser Fachräume mit neuen Beamern mit Lautsprechern zu bestücken. „Die Tafeln sind bisher in den meisten Räumen noch in der Mitte der Wand“, erläutert der Konrektor, dass diese zur Seite verschoben würden, um Platz zu schaffen für die Projektionsfläche der Beamer. Dies solle 2025 in weiteren vier bis sechs Fachräumen geschehen.

Die Beleuchtung in den Gängen der Realschule soll auf den technisch neuesten Stand gebracht werden - mittels LED-Leuchten. (Foto: Michael Hochheuser )

In den Musikräumen solle zudem die Technik und die Ausstattung mit Schränken verbessert werden. Zudem seien die Trennwände zur Aula „ausgeleiert und schwierig zu öffnen“. Sie sollen ersetzt werden.

Auch in den Brandschutz der Realschule investiert die Stadt. Ist die Sicherheit der Schüler bei einem Feuer gewährleistet?

Brandschutztüren seien bereits vor der Pandemie eingebaut worden, berichtet Wilbs. Im Zuge der anstehenden Arbeiten solle der Brandschutz im Schulgebäude weiter optimiert werden. Brandschutztüren und Feuerlöscher würden regelmäßig überprüft, „damit im Notfall alle einsatzbereit wären“.

„Meiner Einschätzung nach ist der Brandschutz in der Realschule Trossingen ausreichend“, sagt der Konrektor. „Wenn es hier brennen sollte, bin ich davon überzeugt, dass wir alle Schüler rechtzeitig raus bekämen.“

Dazu werde zwei Mal jährlich ein Probealarm organisiert, bei dem die Schüler das Verhalten im Ernstfall üben. „Sie sind sehr gut darauf vorbereitet.“

Welche Summen hat die Stadt in die Realschule gesteckt, was ist in dieser Hinsicht mitsamt Fördermitteln in den nächsten Jahren geplant?

Nach den Zahlen der Trossinger Stadtverwaltung hat die Erweiterung der Realschule in den Jahren 2019 bis 2022 Kosten von 6,72 Millionen Euro verursacht - bei einer Schulbauförderung von 1,1 Millionen Euro. Für das Jahr 2026 sind für die Erweiterung im Zuge des geplanten Umzugs der Löhrschule weitere zwei Millionen Euro veranschlagt - bei einer Fachförderung von einer halben Million Euro.

Für die Bereiche Sanierung Beleuchtung/Decken/Brandmeldeanlage und sonstigen Brandschutz in der Realschule sind im städtischen Haushalt für dieses Jahr 1,02 Millionen Euro berücksichtigt - bei einer Förderung von 70.000 Euro für die Modernisierung der Lampen.

216.000 Euro sind es für die Sanierung der Musikräume mit Elektro, Beleuchtung und Decke, Zuschuss: 15.000 Euro. 100.000 Euro stehen im Etat für eine Photovoltaikanlage. Und insgesamt 132.000 Euro in 2024/2025 für die Sanierung weiterer Klassenzimmer mit Böden, Beleuchtung und Decken.

74.500 Euro sieht der Haushalt 2025 für die Ergänzung der Schulausstattung vor mitsamt IT - die jeweils gleiche Summe jährlich bis 2027.

Richtig teuer wird dann in den Jahren 2026/27 der Neubau der Löhrschule auf einer Wiese direkt hinter der Realschule: Die bisherige Planung sieht dafür im ersten Jahr fünf Millionen Euro vor, für das Jahr 2027 dann sogar 13,9 Millionen Euro. Im Rahmen der baulichen Erweiterung stehen laut Etat 1,1 Millionen Euro in 2025 an aus Schulbauförderung und Ausgleichsstock.

Das Trossinger Schulzentrum erweitert sich mit dem Umzug der Löhrschule, deren dann saniertes Gebäude die Rosenschule nutzen soll. Welche Synergien ergeben sich aus dem direkten Anbau ans Realschulgebäude?

Das bereits bestehende Fluchttreppenhaus im Erweiterungsbau der Realschule soll gemeinsam mit der baulich unmittelbar anschließenden Löhrschule genutzt werden, erläutert Andreas Wilbs. „Fachräume sollen dann gemeinsam genutzt werden“, erklärt er das Konzept.

An dieser Stelle des Erweiterungsbaus soll die neue Löhrschule an die Realschule „andocken“ - mit einem gemeinsamen Fluchttreppenhaus. (Foto: Michael Hochheuser )

Notwendig sei an der Realschule eigentlich die Sanierung der Physik- und Chemieräume. Dies sei jedoch „auf Eis gelegt“, bis der Neubau der Löhrschule in trockenen Tüchern ist.

Denkbar sei es, dass Realschüler dann im neuen Löhrschulgebäude Physik- und Chemieunterricht hätten - „aus unseren bisherigen Räumen für Naturwissenschaften könnten eventuell weitere Lehrerfachräume werden“.

Bereits im kommenden Jahr könnte der Baustart für die neue Löhrschule sein: „Als Baubeginn anvisiert ist im besten Fall das Frühjahr 2025“, sagt der Konrektor.

Das Ganztagsgebäude des Schulzentrums ist seit dem Herbst endlich komplett in Betrieb. Wie nehmen die Realschüler dessen Angebote an?

Sehr gut, sagt Andreas Wilbs - „vor allem das Ganztagesangebot von den Fünft- bis Siebtklässlern“. Die Schülerzahlen der Mensa im Erdgeschoss stiegen. „Das Angebot ist noch besser geworden“, sagt der Konrektor. Früher sei der Salat bereits auf dem Teller gewesen, jetzt gebe es eine Salatbar, an der sich die Kinder selbst bedienen könnten.

Die neue Schulbibliothek wird stark genutzt. Konrektor Andreas Wilbs

Auch die neue Schulbibliothek im Obergeschoss des Ganztagsgebäudes werde „in der Mittagspause stark genutzt“, berichtet Wilbs.

„Sie ist für unsere Schüler ein willkommener Ort, um die Zeit zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht zu überbrücken.“ Gerade auch für auswärtige Schüler. „Fleißige Schüler, die das möchten, haben in der Bibliothek einen super Rückzugsort, um dort zu lernen oder Hausaufgaben zu machen.“