Es wird ernst für den Achterrat. Das Jugendgremium setzt sich nun bereits zum dritten Mal in Folge dafür ein, dass Trossingen jugendfreundlicher wird. Im Kesselhaus konnten die Schülerinnen und Schüler am Freitagnachmittag festlegen, welche ihrer Ideen sie weiter verfolgen wollen - und wie sie diese umsetzen.

Alle 60 Stühle, die die Stadtjugendreferenten Marc Molsner und Vivian Senger mit ihren Helfern aufgestellt haben, waren besetzt. Zwei frühere Termine hat es für diese Runde bereits gegeben. Im Dezember haben bereits 108 Achtklässler der Real- und Solwegschule und 126 Jugendliche aus dem Gymnasium und der Löhrschule Anregungen gesammelt. „Toll, dass ihr euch für eure Interessen einsetzt - das ist nicht selbstverständlich“, so Marc Molsner.

Einige Ideen fielen jedoch vorab raus. Eine Moschee, die einige Schüler beim ersten Termin gerne gehabt hätten, sei nicht machbar, weil die kommunale Jugendarbeit kein religiöses Thema umsetzen kann. „Das muss von den Glaubensrichtungen selbst umgesetzt werden“, so Molsner. Andere Themen, wie etwa Jugendpartys oder Gratis-Kondome, gebe es bereits, so Molsner.

Per Handzeichen wurden die acht beliebtesten Themen bestimmt. Mit dabei: ein Bolzplatz, Schülerrabatte, Freies W-Lan mit Hotspots und Ladestationen, Indoorangebote, Jugendreisen und Verbesserungen für die Troase. Fast alle Hände gingen beim Thema Schlittschuhbahn und Jobs für Jugendliche nach oben.

Diese acht Gruppen setzten sich am Freitag im Kesselhaus zusammen und sammelten erste Ideen zur Umsetzung. Dabei können sie teilweise auf bestehende Angebote aufbauen. Eine Jobbörse für Jugendliche wurde beispielsweise schon mal im Achterrat diskutiert und umgesetzt. Doch warum ist das Thema den Jugendlichen so wichtig? „Weil viele sich gerne etwas dazuverdienen möchten, etwa für einen Kinobesuch. So muss man nicht immer seine Eltern um Geld bitten, sondern kann selbstständig sein“, findet ein Gruppenmitglied.

Gerade zu Anfang gibt es viele offene Fragen. „Wir haben zum Beispiel über einen Standort gesprochen“, sagt Timea Crisan, Sprecherin der Schlittschuhbahn-Gruppe. Auf dem Maschkeplatz oder vor dem Rathaus wäre ein guter Platz, so die Jugendlichen. Und auch über Preise und Öffnungszeiten haben sich die Gruppenmitglieder ausgetauscht.

Die Freizeit, die die Jugendlichen im Achterrat verbringen, sei „gut investiert“, fand auch Trossingens Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann. „So viel anders funktioniert es bei uns auch nicht. Es gibt ein Problem oder eine Idee und dann steckt man die Köpfe zusammen“, so Sulzmann.

Im nächsten Schritt organisiert das Stadtjugendreferat sogenannte Themenpaten, also Erwachsene, die den einzelnen Gruppen bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützen sollen. Bis zum Sommer treffen sich die Gruppen dann rund vier bis sechs Mal, um an ihren Themen weiter zu arbeiten. Die Ergebnisse stellen sie dann im Sommer dem Gemeinderat vor.

Der hat bereits Themen der Jugendlichen aufgegriffen, so Sulzmann. Die neuen Basketballkörbe hinter der Solweghalle sind etwa auf den Einsatz des Achterrates zurückzuführen.

Themen, die es nicht in die Gruppenphase geschafft haben, können übrigens trotzdem noch umgesetzt werden: „Wenn es etwas gibt, dass ihr euch wünscht, könnt ihr euch auch immer ans Stadtjugendreferat wenden“, so Molsner.