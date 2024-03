FDP tritt mit voller Liste zur Gemeinderatswahl an

Der Ortsverband der FDP hat nun seine Kandidaten zur Gemeinderatswahl nominiert. Von den über 40 Gästen, die zu der Veranstaltung im Vereinsheim der Spielvereinigung Trossingen gekommen waren, stellten sich 23 der Wahl, davon sieben Frauen und 16 Männer. Alle Kandidatinnen und Kandidaten wurden einstimmig gewählt, so die FDP in ihrer Mitteilung.

Ortsvorsitzender Andreas Anton blickte angesichts der vollen Liste zuversichtlich auf die Gemeinderatswahl, betonte in seiner Begrüßung allerdings auch, dass der anstehende Generationenwechsel eine Herausforderung für die Trossinger FDP sei. Bei der Gemeinderatswahl 2019 erhielten die Liberalen 19,7 Prozent der Stimmen und damit fünf Sitze im Gemeinderat. „Von den fünf damals gewählten Gemeinderäten treten dieses Mal vier nicht wieder an“, wird Anton in dem Schreiben zitiert und weiter: „Das macht ein Drittel der Stimmen, die wir 2019 hatten.“ Dennoch sei er optimistisch, dass die FDP mit den „vielen interessanten und tollen Persönlichkeiten auf der Liste wieder ein gutes, vielleicht sogar ein sehr gutes Ergebnis erzielen kann“.

Von den bisherigen FDP-Gemeinderäten werden Thomas Springer und Antje Spehn erneut kandidieren. Spehn war im Jahr 2020 nachgerückt, nachdem Willy Walter sich nach 25 Jahren im Gemeinderat aus privaten und beruflichen Gründen zurückgezogen hatte. Nicht wieder kandidieren werden Hilmar Fleischer, Anika Neipp und Willi Link (Schura). Fleischer betonte, dass ihm der Abschied aus dem Gemeinderat schwerfalle, dass ihn die Arbeit dort immer mit Freude erfüllt habe und dass es für die Demokratie von größter Wichtigkeit sei, sich für das Gemeinwohl zu engagieren.

„Kommunalpolitik ist die Basis der Politik, die sich von unten nach oben aufbaut. Wenn es an der Basis schlecht läuft, setzt sich das auf den oberen Ebenen fort“, so der Ortsvorsitzender laut der Mitteilung. Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen komme es auf jeden Einzelnen an, der sich für die Demokratie stark macht.

Ernst Burgbacher, früherer FDP-Bundestagsabgeordneter und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, leitete die Sitzung. Er sei „voller Freude und Stolz über die tollen Kandidatinnen und Kandidaten auf der FDP-Liste“. Er freue sich jenseits aller politischen Konkurrenz allerdings auch darüber, dass die anderen Listen in Trossingen gut gefüllt seien. Dass sich so viele Menschen dazu bereit erklären, für die Kommunalwahl zu kandidieren, sei ein gutes Zeichen für die Demokratie, so Burgbacher.

Das sind die Kandidaten: Antje Spehn, Thomas Springer, Andreas Anton, Norbert Balog, Francesco Carnevale, Pascal Deleye, Susanne Fauser, Werner Glöckler, Karl Haller, Florian Holfeld, Andreas Kammerer, Ursula Kratt, Nicole Mecherlein, Bernd Messner, Andreas Neipp, Andrea Schleicher, Alexander Stöhr, Arthur Weber, Frederic Zarak. Schura: Ralf Heimburger, Hans-Martin Kratt, Petra Kübler, Beate Reckerziegel.