Vor 50 Jahren wurde die sogenannte Farrenhaltung in Schura aufgegeben. Damit ging in Schura ein weiteres und weitreichendes Stück der bäuerlicher Tradition zu Ende. Doch die alten Gemeinderatsprotokolle zeugen von viele abenteuerliche Geschichten über die Vatertierhaltung.

In einem Farrenstall waren die gemeindeeigenen Vatertiere, also Bullen, Schweine und Ziegen untergebracht. Wenn ein Bauer für die Rinderzucht ein männliches Tier benötigte, konnte er mit seiner Kuh gegen Geld zum Farrenstall gehen.

Tradition endete 1973

Obwohl bei der Eingemeindung von Schura in die Stadt Trossingen im Jahr 1971 der damalige Bürgermeister wie auch seine Gemeinderäte darauf pochten, die Vatertierhaltung Stier, Eber und Ziegenbock weiterhin fortführen zu dürfen, wurde diese zwei Jahre später, am 31. Januar 1973, schließlich doch aufgegeben.

Zwar hatte die Gemeinde Schura bis dahin immer noch zwei Farren zur Deckung von Milchkühen, trotz alledem ging der Bedarf weiter zurück. Hauptsächlicher Grund dafür war, die ab den 70er Jahren angebotene künstliche Besamung der Milchkühe durch den Amtstierarzt. Diese Art erwies sich nicht nur als zeitgemäßer und erfolgreicher, sondern auch als ungefährlicher im Vergleich zum Decken mit einem der Farren.

Bei den Ziegen, der Kuh des „kleinen Mannes“, wie man damals zu sagen pflegte, ging der Bedarf ebenso zurück und bei der Eberhaltung wurde alternativ eine privatrechtliche Regelung getroffen.

Zahlreiche Geschichten

Liest man in den alten Gemeinderatsprotokollen der letzten 100 Jahren, finden sich viele abenteuerliche Geschichten über die Vatertierhaltung. Diese lag schon seit vielen Generationen in der Hand der Gemeinde, weil sich früher kein Bauer einen eigenen Stier, vergleichsweise einen eigenen Ziegenbock oder Eber leisten wollte oder konnte. Jedenfalls wurde der heute noch stehende Farrenstall, in dem sich seit ein paar Jahren das Centro Italiano befindet, im Jahr 1910 errichtet.

An gleicher Stelle befand sich in den früheren Jahren zuvor das Armenhaus der Gemeinde, verbunden mit einer Scheuer. Beide Gebäude sind jedoch einem größeren Brand zum Opfer gefallen. Hinter dem Armenhaus, später dem Farrenstall, befand sich bis in die 60er Jahre hinein der Gemüsegarten des Schulmeister, wo sich heute der Kindergarten befindet.

Viele Landwirte

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Schura insgesamt 92 landwirtschaftliche Betriebe mit Rinder- und Schweinehaltung und 44 Betriebe mit Ziegenhaltung. Die Anzahl der Einwohner lag damals bei rund 560. Daraus erschließt sich, dass zur Sicherung des Lebensunterhaltes damals nahezu in jedem Haus und in irgendeiner Form Landwirtschaft betrieben worden ist, überwiegend im Nebenerwerb.

Bis zur Auflösung der Vatertierhaltung im Jahr 1973 nahm die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe kontinuierlich ab und damit auch die Anzahl der Deckung von einstmals 200 im Jahr in den 60er Jahren bis zu 100 im Jahr 1971.

Im Jahr 1973 gab es in Schura noch von den einstmals 92 Betrieben nur noch 24 Betriebe, die deckungsfähiges Rindvieh hatten, sechs davon mit mehr als fünf Milchkühen. Zusammen hatten diese 75 Milchkühe. Grund für den raschen Rückgang war der Übergang zur künstlichen Besamung durch den Amtstierarzt.

Nur knappe Mehrheit

Die Einführung war jedoch nicht so einfach, wie der damalige Bürgermeister und die Gemeinderäte es sich vorgestellt hatten. Mit einem Gemeinderatsbeschluss allein, war es nicht getan. Um den rechtlichen Voraussetzungen genüge zu tun, musste zuvor eine Bürgerversammlung durchgeführt und zusätzlich unter den Landwirten eine Abstimmung vorgenommen werden.

Die Bürgerversammlung hierzu fand am 8 Dezember 1972 statt und Tage darauf die Abstimmungen unter den Landwirten. Diese ergab eine knappe Mehrheit für die Einführung der künstlichen Besamung und zugleich für die Abschaffung der Vatertierhaltung in Schura.

Zu der Zeit gab es im Farrenstall noch zwei Zuchtfarren. Die Kosten für jede Deckung betrug damals 25 Mark, gleichgültig ob diese später von Erfolg oder Misserfolg gekrönt war.

Von Fehlgriffen und widerspenstigen Kühen

Die spätere Umstellung erwies sich gleich in mehrfacher Hinsicht vorteilhafter. Zum einen mussten die Landwirte ihre zur Deckung vorgesehen und oft widerspenstigen Kühe nicht mehr durch das ganze Dorf bis zum Farrenstall ziehen und die Gefahren für den Farrenwärter beim Deckvorgang blieben aus.

Den allergrößten Vorteil zogen die Kuhbesitzer selbst, denn die künstliche Besamung war auf jeden Fall erfolgreicher und auch erfolgversprechender als je zuvor. Auch die Gemeinde selbst hatte ihren Nutzen und Vorteil. So konnten die Personalkosten, Kosten für die Unterhalt und Pflege der Vatertiere eingespart werden.

Damit entfielen auch die Kosten und der Aufwand zum Kauf geeigneter Zucht– Bullen auf dem Rindermarkt in Rottweil durch die jeweils zusammengestellte Farrenkommission, bestehend aus dem Bürgermeister, Gemeinderäte und dem Farrenwärter. Ob die Einkäufe und Einschätzungen der Kommission von Erfolg oder Misserfolg gekrönt waren, zeigte sich jedoch erst immer Monate später.

Kein Glück für „Hektor“ und „Hanno“

Für die Auswahl der Tiere war eine Kommission zuständig, die bei ihrer Auswahl nicht immer Glück hatte. Jeder Farren der sich im Nachhinein als untauglich erwies wurde jedes Mal per Beschluss des Gemeinderates dem Viehhändler und Metzger als Schlachtfarren zum Kauf angeboten. Gnade für die Bullen gab es da nicht.

Mit den erzielten Kauferlösen ging die Kommission kurz darauf stets auf die Reise zum Rindermarkt nach Rottweil, um sich nach einem Ersatz für den geschlachteten Farren umzuschauen und, wenn das Angebot stimmte, einen solchen einzukaufen. Da war neben Erfahrung oftmals auch viel Glück im Spiel, denn niemand konnte dabei so richtig vorausahnen, wie sich der eingekaufte Zuchtstier entwickeln würde.

So erwies sich beispielsweise der Kauf des Farren „Hektor“ in den 30 Jahren als Missgriff, da sich dieser als bösartig erwies, sodass sich keiner mehr in seine Nähe traute. Bereits der im Jahr zuvor gekaufte Farren „Mops“ machte seinem Namen alle Ehre, denn wie sich herausstellte war dieser zu schwer geworden, hatte es in den Beinen und war zum Sprung, also Geschlechtsakt mit der Kuh, nicht mehr fähig.

Weil er sich am weiblichen Tier desinteressiert zeigte, fiel der später eingekaufte Farren „Perm“ zur Fortpflanzung weiterer Milchkühe förmlich aus. Nach zwei Missgriffen innerhalb kürzester Zeit war dies für die Gemeinde Schura damals ein richtiges Desaster.

Auch der in den Zeiten des Wirtschaftswunders eingekaufte Farren „Polyp“ musste sein Leben mit dem vorzeitigen Tod beim Metzger bezahlen, weil er zum Decken und Sprung wenig bis gar keine Lust verspürte. Und wie es der Zufall im selben Jahr wollte, betraf dies auch den Farren „Hanno“, der ebenfalls nicht mehr auf die Kühe aufspringen wollte, weil er es in den Beinen hatte.

Ziegenzucht ebenfalls rückläufig

Die Liste der Fehleinschätzungen und Fehleinkäufe der Schuramer Farren–Kommission ließ sich weiter fortsetzen, wobei den Kommissionsmitgliedern zugute zu halten ist, dass sie jeden Einkauf im guten Glauben und mit gutem Gewissen vorgenommen haben. Zumindest lassen die penibel geführten Berichte auch im Nachhinein darauf schließen.

Bei der Ziegenzucht erwies sich dies alles anders. Im Jahr 1961 hatten die Schuramer Nebenerwerbslandwirte noch insgesamt 50 Ziegen in ihren Ställen. Rund fünf Jahre später schrumpfte der Bestand auf 12 Ziegen.

Empfohlene Artikel Unterwegs im Landkreis Unsere Heimat im Porträt: Das ist Irndorf q Irndorf

Schon zuvor zeichnete sich ab, dass der Ziegenzucht keine große Aufmerksamkeit mehr geschenkt worden ist. Auch hier gab es zwei seltsame Ereignisse, die zum beschleunigten Rückgang der Ziegenzucht wesentlich beitrugen. So war der noch Mitte der 60er Jahre vorhandene Ziegenbock so schwer geworden, dass bei der Deckung die weiblichen Tiere unter seiner Last fast zusammenbrachen, so eine Protokollnotiz des Bürgermeisters aus der Zeit. Somit war auch dessen Schicksal besiegelt.

Und ein weiterer Vorfall, und zwar nicht zum ersten Mal, der eine Rüge des Verbandes der Ziegenzüchte zur Folge hatte, war für den weiteren Rückgang mit ausschlaggebend. Wie festgestellt worden war, betrieb die Gemeinde Schura wissentlich oder fahrlässig, genaueres ließ sich aus den Akten nicht rekonstruieren, mit ihrem offensichtlich potenten Ziegenbock Inzucht. Dieser wurde darauf sofort aus dem Verkehr gezogen und verkauft.

Zusammenschluss mit Durchhausen

Jedenfalls war der Ziegenbestand im Jahr 1966 so gering, dass die Gemeinde Schura sich mit den umliegenden Gemeinden Durchhausen, wo es noch 10 Ziegen und Weigheim acht Ziegen gab, zur Fortführung der Zucht bis zu deren Einstellung im Frühjahr 1973 zusammenschloss.

Im Vergleich dazu unkompliziert verlief die Einstellung der Zucht mit dem gemeindeeigenen Eber. Dieser befand sich schon Jahre zuvor im Stall von Emil Kohler. Als dieser Anfang der 70er Jahre bekannt gab, die Schweinezucht nicht mehr fortführen zu wollen, wurde diese in Absprache mit den Bauern privatisiert. Wer Schweine zukünftig decken wollte, musste mit seiner Sau zu einem der Bauern mit eigenem Eber gehen. Dies waren damals Günter Kiess und Ernst Messner.

Letzter Farrenwärter von Schura war Fritz Link, der die Aufgabe des früheren und langjährigen Farrenwärters Jakob Irion übernommen hatte. Nach dem Auszug des letzten Farrens im Jahr 1973 blieb das Gebäude des Farrenstalls lange Zeit leer. Erst rund 25 Jahre später kehrte mit dem Jugendtreff und später dem Centro Italiano wieder Leben in das Gebäude ein.