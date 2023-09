Familie verliert alles im Brand

Das war kein guter Sonntagmorgen in Katutura, Township von Windhuk, der Hauptstadt Namibias. An diesem Morgen wurden sechs Bewohner einer Wellblechhütte von Rauch geweckt. Sie konnten sich ins Freie flüchten, doch ihre Wohnstätte samt Hab und Gut brannte. Mit hlfe der Nachbarn wurde sie gelöscht.

Dies meldeten die Ehrenamtlichen des Projekts Creabuntu an die Projektleiterin Elke Reinauer, die aus Trossingen stammt und sich in Namibia seit vielen Jahren sozial engagiert. Dort kümmern sich Ehrenamtliche um 300 Kinder im Township. Es wird gekocht sowie Theater und Kunst unterrichtet.

Paulina ist Theaterlehrerin und wohnt in Katutura. Nebenan brannte die Wellblechhütte ihrer Nachbarn ab. Dieses Ereignis zeigt wieder einmal die Umstände auf, unter denen die Menschen in der ehemaligen deutschen Kolonie im Township leben. „Es sind fünf Kinder und ihr Vater, die auf einem Raum wohnen“, sagt Paulina. Die Kinder sind ab und zu bei der Mutter. Das Haus besteht aus Wellblech, ist schnell aufgebaut und ebenso schnell zerstört. Wie genau der Brand entstand, konnte nicht herausgefunden werden. Da die Hütten kreuz und quer, dicht an dicht stehen, kommt auch keine Feuerwehr in das Township.

Auch Paulina wohnt mit ihrer Familie auf engem Raum. Auf Nachfrage, wo die Familie jetzt unterkomme, sagt sie: „Sie übernachten in der abgebrannten Hütte.“ Es sei in der Kultur der Ovambo so üblich, dass man ein Haus, das gebrannt hat, nicht verlassen dürfe, erläutert sie. „Sonst folgt einem das Feuer und brennt an dem neuen Ort.“ Paulina startete zusammen mit anderen einen Hilferuf: „Kleider werden gebraucht, aber auch Haushaltsgegenstände und Geld, um die Hütte wieder aufzubauen“, erklärt die Theaterlehrerin.

Das Projekt Creabuntu wurde 2016 von der Trossingerin Elke Reinauer gegründet. Es fokussiert sich darauf, mittels Theater– und Kunstworkshops Kreativität, Disziplin und Selbstbewusstsein bei Kindern zu fördern. Creabuntu fand bereits an verschiedenen Orten im Township statt, so zum Beispiel im Waisenhaus „Hope Village“. Das Ziel, ein eigenes Grundstück zu kaufen und eine Schule zu bauen, wurde auf Eis gelegt. Als Grund nannte Reinauer die namibische Bürokratie. Nun arbeitet man mit den vorhandenen Räumen im Gemeindezentrum vor Ort und unterstützt dort Sanierungen, wie erst kürzlich einen Spielplatz.

Seit einigen Jahren ist Creabuntu in Deutschland unter dem Dach des Vereins AGZ, der mit Sebastian Umbach eine Suppenküche in Katutura unterstützt. In dem Gemeindezentrum, das die Küche beherbergt, finden auch die Theaterworkshops für die Kinder statt. Hier wird gebastelt, gespielt, gesungen und manchmal ein Film zusammen angeschaut.

Das Projekt wird von verschiedenen Spendern unterstützt, dazu zählen auch Ehrenamtliche in Namibia, zum Beispiel Schüler der Deutschen Höheren Privatschule, die einmal im Monat vor Ort kochen. Wichtig ist das Netzwerk aus Helfern im Township. Alle Ehrenamtlichen, die dort helfen, stammen aus Katutura und sind zum Teil schon als Kind in die Suppenküche gegangen. So auch Paulina. Ihr Anliegen ist es, der Gemeinschaft, in der sie lebt, zu helfen.

Wer nun der in Not geratenen Familie helfen möchte, kann sich unter www.creabuntu.de oder kids–soupkitchen.de informieren.