Fahranfänger demoliert im Starkregen einen BMW

Ein Fahranfänger war am Donnerstagabend im Starkregen wohl zu schnell unterwegs, das vermutet die Polizei jedenfalls als Ursache für einen Unfall, zu dem es im Kreisverkehr am Bahnhof gekommen ist. Ein 18–Jähriger fuhr demnach mit einem BMW im Kreisverkehr in Richtung Bahnhofstraße. Auf der regennassen Fahrbahn brach das Heck des Wagens aus, sodass das Auto über eine Verkehrsinsel schleuderte. Als der Wagen gegen den Randstein prallte, brach die Achsaufhängung. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten BMW, um den sich ein Abschleppdienst kümmerte, schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.