Facettenreiche Klangreise mit internationalen Musikern

Mit vier Konzerten vom 26. bis 28. März (freier Eintritt) sowie Meisterkursen verwandeln das Team der Trossinger Holzbläser-Professoren gemeinsam mit internationalen Komponisten die Hochschule für Musik erneut in ein Zentrum für kreative neue Holzbläsermusik.

Für die zweite Auflage des „Windhoek-Festivals“ konnte laut Pressemitteilung mit dem lettischen Komponisten Pēteris Vasks der angesehenste Komponist seines Landes als „Composer in residence“ gewonnen werden. Ebenso zu Gast sind die britische Komponistin Tonia Ko sowie der Komponist und Bandoneonist Marcelo Nisinman, der mit dem Tango Argentino Gegenwart und Musikgeschichte verbindet.

In vier Konzerten mit zahlreichen Erst- und Uraufführungen von Werken unterschiedlicher Stilistik und Besetzungen vom Solo bis zum großen Kammerensemble nehmen die Professoren gemeinsam mit ihren Studenten das Publikum mit auf einen facettenreiche Klangreise. So ist das große Eröffnungskonzert am Dienstag, 26. März, um 19 Uhr im Konzertsaal der Hochschule Quintett- und Oktett-Kompositionen von Pēteris Vasks und Tonia Ko gewidmet mit dem Highlight einer europäischen Uraufführung des Klavierquintetts von Magnus Lindberg, dem letztjährigen „Composer in residence“.

Ein breites Publikum soll hingegen das Abschlusskonzert am Donnerstag, 28. März, um 18 Uhr ansprechen, das mit Leidenschaft dem populären Tango gewidmet ist. Rund um den argentinischen Bandoneonisten und Komponisten Marcelo Nisinman erklingen nicht nur Tango-Arrangements von Bach und Mozart bis zum Radetzky-Marsch, sondern auch neue Tango-Kompositionen von Marcelo Nisinman.

Am Mittwoch, 27. März, sind um 13 Uhr Uraufführungen von jungen Komponisten der Stuttgarter Musikhochschule aus der Klasse von Marco Stroppa zu erleben, verbunden mit dem Saxofon-Quartett von Philip Glass und Solostücken von Tonia Ko und Pēteris Vasks, interpretiert unter anderem von Saar Berger und Nicholas Daniel. Im Abendkonzert um 19 Uhr präsentieren Studenten der Holzbläserklassen ausgewählte Kammermusik der „Composer in residence“ Pēteris Vasks und Tonia Ko.

Die persönliche Zusammenarbeit mit lebenden Komponisten hat an der Trossinger Hochschule eine lange und bewährte Tradition, die durch das „Windhoek-Festival“ wieder neue Impulse erhält. Das namhafte Team der Lehrenden bilden neben den Gastkomponisten die Trossinger Professoren Julie Stewart-Lafin (Flöte), Nicholas Daniel (Oboe), Chen Halevi (Klarinette), Fredrik Ekdahl (Fagott), Matthias Anton (Saxofon) und Saar Berger (Horn), ergänzt um die Stuttgarter Kompositionsprofessor Marco Stroppa, der mit seiner Klasse erneut in Trossingen zu Gast ist.