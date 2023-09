Exkursion zum Auen–Renaturierungsprojekt an der Breg

Die Volkshochschule Trossingen lädt zu einer Exkursion zum Auen–Renaturierungsprojekt an der Berg am Samstag, 16. September, um 14.00 Uhr ein.

Das in den letzten Jahren von der Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommene Arten– und Insektensterben hat viele Gründe. Die allgemeine Intensivierung der Landbewirtschaftung steht allerdings im Mittelpunkt. Ein Schlüsselfaktor wird bislang jedoch noch kaum wahrgenommen: das seit langer Zeit anhaltende, mittlerweile fast vollständige Verschwinden wildlebender und domestizierter großer Pflanzenfresser aus unseren Kulturlandschaften. Die Exkursion zu einem Auen–Renaturierungsprojekt an der Breg unter der Leitung von Alois Kapfer zeigt die positiven ökologischen Wirkungen von frei weidenden Robustrindern in niedriger Besatzdichte im Verein mit dem befreiten Fluss und dem wieder eingewanderten Biber auf.

Treffpunkt für die Exkursion ist die Straße von Wolterdingen nach Donaueschingen an der Abzweigung links nach Brigachtal. Die Anmeldung ist in der Geschäftsstelle der Volkshochschule, unter der Telefonnummer 07425/91066, per Mail [email protected] oder unter www.vhs–tuttlingen.de möglich.