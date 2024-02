Trossingen ist nicht gerade eine Fasnethochburg. Jetzt sollte eine weitere von eh nicht eben zahlreichen Veranstaltungen wegen Helfermangels ausfallen - die Kinderfasnet am Rosenmontag im katholischen Gemeindehaus. Doch kurzfristig hat es die Kirchengemeinde geschafft, ein alternatives Helferteam auf die Beine zu stellen.

Die Meldung kam Ende vergangene Woche: Leider fänden sich in diesem Jahr nicht genügend helfende Hände für die Veranstaltung des Jugend-Leiterrings und der katholischen Jugend, die seit Jahren fester Bestandteil des närrischen Programms in Trossingen ist. Deshalb müsse diese abgesagt werden.

Problem Personalmangel

„Alle haben gesagt, dass das doch nicht sein kann“, sagte der katholische Pfarrer Thomas Schmollinger am Montag auf Anfrage. Zumal ja in Trossingen eh nicht viel los sei an den närrischen Tagen, wie der bekennende Fasnetfan bedauert, der in jungen Jahren selbst drei Mal Kinderfaschingsprinz war.

Das Problem des Personalmangels habe sich ergeben, weil einige der potenziellen Helferinnen und Helfer auswärtig studierten und noch in Prüfungen steckten. „Aber jetzt haben wir doch noch andere Helfer gefunden“, freut sich Thomas Schmollinger. Die rekrutieren sich unter anderem aus dem Kirchengemeinderat - „insgesamt sind es nun sieben Helferinnen und Helfer“.

50 Mädchen und Jungen feiern

Die sind auch notwendig, denn die Resonanz auf die Kinderfasnet sei in den vergangenen Jahren immer größer geworden, berichtet der Pfarrer. „Es sind um die 50 Mädchen und Jungen, hinzu kommen Eltern und Großeltern.“

Die können nun also doch feiern am Montag, 12. Februar, von 14 bis 16 Uhr im Gemeindehaus. Laut Schmollinger gibt es Kaffee und Kuchen, Spiele und Tanz mit einer Mini-Disco. „Ich werde auch dabei sein“, plant der seit früher Jugend fasnetinfizierte Pfarrer.