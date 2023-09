Am kommenden Mittwoch, 27. September, werden viele Apotheken in Baden-Württemberg sowie in ganz Deutschland in der Zeit von 13 bis 16 Uhr ihre Türen geschlossen halten. Sowohl die Engel-Apotheke, als auch die Bahnhof- und Marktapotheke in Trossingen bleiben in dieser Zeit zu.

Prekäre Lage

Die Apothekerinnen und Apotheker protestieren damit erneut gegen die Politik von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. „Mit dieser Aktion wollen wir erneut auf die prekäre Lage der Apotheken in Deutschland aufmerksam machen und für eine Stärkung der Apotheken vor Ort protestieren“, so Falk Schulte, Inhaber der Engel-Apotheke. „Ab Donnerstag sind wir für unsere Patienten wieder wie gewohnt zur Stelle.“

Wir sind zuversichtlich, dass unsere Patienten für diese notwendige Aktion Verständnis haben. Frank Schulte

In Baden-Württemberg hat der Landesapothekerverband (LAV) zum Protest aufgerufen. Die stundenweisen Schließungen finden in einem Zeitfenster statt, in der eine Rede von Bundesminister Lauterbach auf dem Deutschen Apothekertag erwartet wird.

Plakate mit der Aufschrift „Wir bleiben geschlossen. Weil Lauterbach uns Antworten schuldet.“ weisen darauf hin, welche Apotheken sich beteiligen. Zuletzt blieben die Apotheken aus Protest am 14. Juni bundesweit geschlossen.

Elf Jahre Stillstand bei Honoraren

„Wir sind zuversichtlich, dass unsere Patienten für diese notwendige Aktion Verständnis haben, und wir setzen uns weiterhin für eine zukunftssichere und wohnortnahe Arzneimittelversorgung ein“, so Apotheker Frank Schulte.

Die Apothekerinnen und Apotheker wollen laut Pressemitteilung des Landesapothekerverbands insbesondere wissen, warum sich Lauterbach weigert, die Honorierung der Apotheken nach mittlerweile elf Jahren Stillstand an die wirtschaftliche Gesamtentwicklung in Deutschland und insbesondere an die stark gestiegenen Betriebskosten anzupassen.

400 Apotheken haben 2022 geschlossen

Die Regierungsparteien hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag die Stärkung der Apotheken vor Ort zum Ziel gesetzt haben, heißt es in der LAV-Pressemitteilung weiter.

Lauterbach habe die Apotheken zu Jahresbeginn durch die Erhöhung des sogenannten Apothekenabschlags jedoch zusätzlich finanziell belastet. Allein im Jahr 2022 haben laut LAV-Angaben über 400 Apotheken in Deutschland geschlossen ‐ im ersten Halbjahr 2023 waren es weitere 240 Betriebe.

Zu viel Bürokratie

Neben der ungenügenden Honorierung kritisieren die Apothekerinnen und Apotheker vor allem auch überbordende Bürokratie und immer größer werdende Lieferengpässe. Schon lange sei die Apothekerschaft massiv unter Druck, leiste in ihren Apotheken nicht honorierte Zusatzarbeit und verwaltet einen eklatanten Mangel bei lebensnotwendigen Arzneimitteln, so der Apothekerverband.

Die Versorgung durch die notdienstleistenden Apotheken ist während der angekündigten Schließungszeit sichergestellt. Welche Apotheken für den Notdienst zuständig sind, lässt sich auf den Internetseite der Landesapothekerkammer unter www.lak-bw.de nachlesen.