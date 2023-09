Städtepartnerschaften werden in einer Zeit, in der in Europa der kollektive Wahnsinn ausgebrochen scheint, immer bedeutsamer. Denn sie sind Ausdruck dafür, dass ein friedliches Zusammenleben der Völker Normalität sein sollte. Und eine wichtige Säule für das Entwickeln von Verständnis für andere Nationen. Dafür, dass die Partnerschaft zwischen Trossingen und dem französischen Cluses funktioniert, trägt seit Jahren Gérard Deleye Sorge — als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees.

Ein trauriges Ereignis stand am Anfang des verstärkten ehrenamtlichen Engagements Deleyes: 2017 verstarb der langjährige Komiteevorsitzende Hans Trümper. „Was machen wir jetzt?“ hätten sich alle gefragt, erinnert sich der 76–jährige Deleye, der 2004 den Platz von Minister Ernst Pfister im Komitee übernommen hatte. „Wir brauchen sofort einen neuen Vorsitzenden“, habe der seinerzeitige Trossinger Bürgermeister Clemens Maier bei einer Sitzung Dampf gemacht. Einen, der beide Sprachen beherrsche.

Wiege stand nahe der belgischen Grenze

„Alle haben zu mir geguckt“, lacht Deleye. Denn als gebürtiger Nordfranzose — „50 Meter entfernt von der belgischen Grenze“ -, der seit Jahrzehnten in Trossingen lebt, erfüllte er die wichtigsten Voraussetzungen für das Amt. Neben zwei weiteren Sprachen parliert er fließend französisch und deutsch. Außerdem war er bereits ein erfahrener Ehrenamtler: Von 2001 bis 2012 war der versierte Akkordeonist Vorstand der Stadtkapelle Trossingen.

„Jetzt ist Schluss“, habe er danach eigentlich keine Vorstandsaufgaben mehr übernehmen wollen. Als dann jedoch sämtliche Augenpaare auf ihm ruhten, revidierte Deleye diesen Entschluss. „Für meine Landsleute in Cluses mache ich das“, habe er sich gesagt.

Angst vor der Sprachbarriere

Dass die Aufgabe nicht ohne ist, zeigte sich schnell. „Ich stecke schon viel Zeit rein“, sagt der Trossinger. Es vergehe kaum ein Tag, an dem er mit dem Thema Städtepartnerschaft nicht in irgendeiner Form befasst sei. „Wenn ich durch Trossingen laufe, werde ich oft darauf angesprochen.“ Kein Wunder, sind doch viele Vereine der Stadt befreundet mit Cluser Vereinen — samt gegenseitigen Besuchen.

„Ich versuche immer wieder, Austausche zu organisieren“, beschreibt Gérard Deleye eine seiner Hauptaufgaben. Regelmäßig spreche er Trossinger von Vereinen oder Institutionen darauf an, ob sie nicht Lust darauf hätten. Einige hätten „Angst vor der Sprachbarriere“, berichtet er. „Aber jeder, der aus Cluses zurückkommt, sagt: Das war so gut — und nach zwei Viertele kann schließlich jeder französisch sprechen.“

WhatsApp–Gruppe eingerichtet

Manche Vereine würden sofort zusagen zwecks binationaler Aktivitäten, „bei anderen muss ich Überzeugungsarbeit leisten“. Das und die gebündelten organisatorischen Aufgaben bedeuten „viele Telefonate, viele Mails“. Und auch eine WhatsApp–Gruppe habe das Komitee inzwischen eingerichtet. Es gelte, viele Kleinigkeiten zu regeln im Vorfeld von Besuchen. Bei diesen ist Deleye häufig selbst dabei — im Schnitt drei Mal im Jahr sei er in der Trossinger Partnerstadt. „Dort bin ich unter anderem Übersetzer.“

Nicht immer begeistert vom zeitlichen Aufwand ihres Gatten ist Ehefrau Rita: „Ich habe schon früher viel Zeit für die Stadtkapelle investiert“, blickt der 76–Jährige zurück. Und heute hat die Städtepartnerschaft diese Rolle inne. Dadurch geschehe es immer wieder, „dass meine Frau am Wochenende gerne was unternehmen würde — und ich dann sagen muss: Nein, das geht nicht, da kommen die Ringer aus Cluses“.

„Für ein Ehrenamt muss man Zeit opfern“, sagt Deleye. „Aber die Leute fahren am Wochenende lieber an den Bodensee — sie wollen frei sein und sich nicht in Vereinen engagieren.“

2024 steht ein großes Jubiläum an

Zeit „opfert“ er auch für die jährlich vier, fünf Treffen des Partnerschaftskomitees. „Das Cluser tagt sogar jeden Monat.“ Das zehnköpfige Team mit unter anderem Vertretern der Trossinger Gemeinderatsfraktionen sei „supergut“, sagt der Vorsitzende. Und auch die Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern funktioniere bestens, „Frau Irion spricht ja auch französisch“. Die Arbeit mache ihm „unheimlich Spaß“, sagt Deleye — und solange dies so bleibe, werde er nicht aufhören.

Zumal ja im kommenden Jahr das Ereignis schlechthin in der Historie der Städtepartnerschaft ansteht — dann existiert die Freundschaft zwischen Trossingen und Cluses seit 50 Jahren. Und das soll 2024 in beiden Städten mehrere Tage groß gefeiert werden — die Vorbereitungen für Gérard Deleye und seine Mitstreiter haben längst begonnen.