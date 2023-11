Was kann sich Trossingen noch leisten? Diese Frage steht über allen Projekten, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Die Haushaltsberatungen für 2024 haben nun begonnen: Noch ist der Schuldenstand der Stadt in einem halbwegs überschaubaren Rahmen von rund neun Millionen Euro. Doch bis 2027 erwartet Kämmerer Axel Henninger einen Anstieg auf 61 Millionen Euro ‐ geschuldet gewaltigen Investitionen in unter anderem Schulen, städtische Hallen und die geplante Rathauserweiterung.

Bürgermeisterin Susanne Irion wollte bei der Einbringung des städtischen Etats für 2024 nicht ganz so schwarz malen. Prognosen für fünf Jahre seien sehr schwierig, meinte sie. Und, dass „wir Jahr für Jahr die Möglichkeit haben zu sagen, was wir machen, und was wir nicht machen“.

Sorgenfalten

Doch angesichts der allgemeinen Kostenentwicklung scheint Skepsis angebracht: Bei einem Blick in die vorgesehenen Investitionen tun sich Sorgenfalten auf der Stirn auf angesichts der Kosten für überschaubar große Projekte, die vor ein paar Jahren noch deutlich geringer ausgefallen wären ‐ und sich in ihrer Gesamtheit zusammenläppern auf eine hohe Summe. Ausdruck dafür ist das Gesamtvolumen des Finanzhaushalts 2024: der lag laut Henninger in diesem Jahr noch bei 57,4 Millionen Euro ‐ 2024 ist er auf 73 Millionen Euro taxiert.

Einige Beispiele für das, was inzwischen zu zahlen ist: So sind 12.000 Euro für das „Abschleifen des Bodens vor der absenkbaren Bühne“ des Konzerthauses geplant; für die Erneuerung der Beleuchtung im Eingangsbereich der Stadtbücherei sind es 35.000 Euro; für die Erneuerung der Garderoben im Altbau des Oberlin-Kindergartens 20.000 Euro; schlappe 100.000 Euro kostet 2024 der Relaunch der Homepage der Stadt plus der städtischen Corporate Identity; 25.000 Euro sind für die Erneuerung der Tische im Kesselhaus vorgesehen, 42.000 Euro für den Bau eines Beachvolleyballplatzes.

Millionenfinanzspritzen für Schulen

Und das sind nur einige der kleineren bis mittleren Projekte. Im sechs- und siebenstelligen Bereich kommt die Stadt an erheblichen Investitionen etwa an den Schulen nicht vorbei: So sind für 2024 allein 2,3 Millionen Euro für die Gebäudesanierung der Friedensschule veranschlagt ‐ bei gut 800.000 Euro Zuschüssen. Eine Million Euro kostet kommendes Jahr die Sanierung von Beleuchtung und Decken plus Brandschutz an der Realschule. Am Gymnasium werden unter anderem knapp 400.000 Euro für die Sanierung der Räume im Jennertbau fällig.

Bei den städtischen Kindergärten schlägt kommendes Jahr vor allem der Kiga Regine Jolberg zu Buche ‐ 1,9 Millionen Euro für Sanierung Sanitäranlagen und Anbau mit Aufzug, bei Mitteln aus dem Ausgleichsstock von 600.000 Euro. Für die Errichtung dreier Garagen am Feuerwehrmagazin sind 262.000 Euro angesetzt; für 2025 sind im übrigen 52.000 Euro berücksichtigt für die Planung zur Erweiterung des Magazins.

Klimawandel verursacht hohe Kosten

Kämmerer Henninger gab im Rat interessante Einblicke in die Hintergründe für die explodierenden Kosten ‐ so in die, welche die Bekämpfung des Klimawandels den Kommunen verursachen: 14,6 von insgesamt 25,6 Millionen Euro, die in Trossingen investiert würden, flössen in etwa Photovoltaikanlagen und energetische Sanierungen städtischer Gebäude.

Auch die Bildung ihrer Kinder und Jugendlichen lässt sich die Stadt einiges kosten: Henninger rechnete vor, dass sie 2024 pro Kindergartenkind 5.134 Euro beisteuere, je Schüler seien es 2.010 Euro; auch in diesem Bereich sind die Kosten im Vergleich zu den Vorjahren nach oben geklettert.

6,4 Millionen Euro für die Sporthallen

Als größte Investitionen in 2024 nannte Henninger 4,1 Millionen Euro für die Schulen, drei Millionen Euro für die Kindergärten, 6,4 Millionen Euro für die Sporthallen, also Fritz-Kiehn- und Solweghalle, knapp zwei Millionen Euro für Straßen- und Feldwegebau, eine Million Euro für den Baubetriebshof und 4,5 Millionen Euro für die Stadtverwaltung. Zu den geplanten Kosten von 600.000 Euro für den Bau einer Halle für Werkstatt und Fahrzeuge des Baubetriebshofs meinte Bürgermeisterin Irion, dass „das vielleicht eine Maßnahme wäre, die noch mal zu schieben wäre“.

Doch genau da fangen die künftigen Probleme an. Gustav Betzler (Freie Wähler) fasste diese in Worte: „Was nützt es, wenn man etwas verschiebt angesichts eines erwarteten Schuldenstands von 61 Millionen Euro im Jahr 2027?“, fragte er. Man könne nicht „jeden Euro vor sich her schieben“, meinte er mit Blick auf die Finanzierung, die in ein paar Jahren noch schwieriger sein dürfte. „Wenn, dann müssen wir Projekte ganz streichen.“

Gewerbesteuer geht zurück

Auch Hilmar Fleischer (FDP) mahnte zum umsichtigen Umgang mit den knappen Finanzen: „Wir haben die Aufgabe, exakt zu prüfen, was wir für was ausgeben“. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer gingen zurück, „es ist nicht zu erwarten, dass das in den nächsten Jahren besser wird“, meinte er mit Blick auf die Wirtschaftslage.

Der Rückgang bei der Gewerbesteuer ist einer der wesentlichen Gründe für ein Minus von 2,6 Millionen Euro im Ergebnishaushalt, das der Kämmerer verkündete. Diese für die Stadt wichtigen Steuereinnahmen hätten 2022 noch bei gut 11,3 Millionen Euro gelegen und seien zuletzt auf 10,5 Millionen Euro zurückgegangen; erhofft habe er sich ursprünglich zwölf Millionen Euro. Hauptgrund für einbrechende Gewinne der Unternehmen seien die steigenden Energiepreise.

Das Defizit müsse die Stadt nun über Entnahmen aus Rücklagen ausgleichen. erläuterte Henninger. „Aufgrund guter Vorjahresergebnisse stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.“ In den kommenden Wochen werden die Haushaltsberatungen fortgesetzt, bereits in der Ratssitzung am Montag, 27. November, ab 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses sind sie erneut Thema ‐ die Ratsfraktionen erarbeiten nun Vorschläge, welche Projekte geschoben oder möglicherweise gestrichen werden.