Eltern wünschen sich Kleinkindschaukeln — Die Stadt reagiert

Die Stadtverwaltung Trossingen wollte es genau wissen: Wie kommen die städtischen Spielplätze bei Kindern und Eltern an und wo gibt es Verbesserungsbedarf? An einer Online–Umfrage haben über 120 Menschen teilgenommen, Wünsche formuliert, Ideen eingebracht und manchmal auch ihrem Ärger Luft gemacht. Bürgermeisterin Susanne Irion freut sich über den gelungenen Start der Bürgerbeteiligungsreihe „Ich rede mit“ und stellt eine möglichst schnelle Umsetzung einiger Anregungen von Kindern und Eltern in Aussicht.

Auch in einer ländlichen Region haben Spielplätze eine wichtige Funktion. Hier entstehen Freundschaften, Kinder können sich austoben und haben einen Rückzugsort, wo aus Klettergerüsten Feuerwehrboote, aus Rutschen Rennstrecken werden und im Gebüsch ein Tiger lauert. „Trossingen hat elf Spielplätze, manche sind wahre Kindermagnete, andere sind eher in den Dornröschenschlaf gefallen. Daran wollen wir arbeiten“, sagt Trossingens Bürgermeisterin Susanne Irion. Und hier, so die Bürgermeisterin, sind die Familien Experten in eigener Sache und sollen deshalb über die Umfrage einbezogen werden.

„Natürlich können wir nicht von jetzt auf gleich alle Spielplätze komplett umgestalten, aber zwei Ansatzpunkte bringen uns und vor allem die Spielplätze voran. Zum einen prüfen wir gerade, auf welchem Spielplatz wir ein neues, großes Spielgerät aufstellen werden. Klar ist, dass dafür ein Spielplatz, der stark frequentiert und schon länger keine Neuerung bekommen hat, ausgewählt wird.“ In der engeren Auswahl stehen derzeit deshalb der Spielplatz in der Rottweiler Straße und der im Mühlenweg.

„Kleinere Anregungen können wir aber auch schon jetzt auf verschiedenen Spielplätzen umsetzen“, so Irion. „Die meisten unserer Spielplätze kommen bei Eltern wie Kindern generell gut an, es fehlt oft nur an Kleinigkeiten. Der Wunsch nach Schaukeln, die auch für jüngere Kinder geeignet sind, wurde sehr oft geäußert und auch der Wunsch nach mehr Sand in den Sandkästen“, so Irion.

Frank Zepf, als Sachgebietsleiter Tiefbau zuständig für die Spielplätze, hat sich mögliche Standorte für Kleinkindschaukeln bereits angesehen. „Zu den vorhandenen Kleinkindschaukeln auf den Spielplätzen Auf Gölten, Langwiesen und in der Rottweiler Straße werden wir zusätzlich im Stadtpark, im Mühlenweg und in der Eugen–Bolz–Straße jeweils eine Schaukel austauschen, sodass es eine gewöhnliche Brettschaukel und eine spezielle Kleinkindschaukel mit Rausfallschutz geben wird.“ Und auch die Wünsche nach mehr Sand werden dieser Tage erfüllt. „Vor den Sommerferien hat eine Fachfirma den Sand in allen Sandkästen gereinigt, nun konnten sie aufgefüllt werden“, so Reiner Hils, Bauhofleiter und verantwortlich für die Kontrolle und Instandhaltung der Spielanlagen.

Die Online–Umfage zu den Trossinger Spielplätzen war der Auftakt zur Bürgerbeteiligungsreihe „Ich rede mit“, die von der Stadt Trossingen im Frühjahr gestartet wurde. Sabine Felker, zuständig für Presse und Öffentlichkeitsarbeit, hat die Reihe entwickelt und freut sich, dass bei der ersten Umfrage bereits rund 120 Menschen teilgenommen haben. „Wir haben dafür über die Presse, im Internet, über die Kindergärten und Schulen sowie über Plakate an den Spielplätzen geworben und sehen uns mit der Idee der Umfragen bestätigt, da so viele Eltern, Großeltern und Kinder daran teilgenommen haben.“ In Zukunft soll es immer wieder Umfragen und Beteiligungsformate zu speziellen Themen geben.