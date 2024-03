Eine-Welt-Laden bietet wieder Mangos an

(smü) - Der Trossinger Eine-Welt-Laden bietet auch in diesem Jahr Mangos der Sorte „Amelie“ aus Burkina Faso an. Durch die Bestellungen aus der Bevölkerung wird sichergestellt, dass 70 Mango-Plantagen bewirtschaftet werden können. Damit wird ein Beitrag zur Aufforstung im Süden des Landes geleistet.

Darüber hinaus ist das im Bau befindliche Schul-Projekt des Hilfsfond Burkina Faso in Pabre so weit fortgeschritten, dass für den September die Aufnahme des Schulbetriebes geplant ist. Das Team vom Eine-Welt-Laden nimmt Bestellungen entgegen. Die Lieferung kommt in der Kalenderwoche 15/15, also dem Zeitraum 8. bis 21. April an. Bestellschluss ist am 1. April. Bestellungen können unter der Mailanschrift [email protected] aufgegeben werden, aber auch unterder Telefonnummer 07425/ 326484 oder im Eine-Welt-Laden in der Hauptstraße 23 in Trossingen.

Jede Kiste enthält neun bis elf Früchte und kostet 31 Euro. Kleinmengen können ab drei Stück zu vier Euro pro Stück bestellt werden. Getrocknete Mangos gibt es in 100 Gramm Packungen zu je drei Euro. Aus personellen Gründen kann das Tafelladen-Team dieses Jahr nur eine Lieferung anbieten. Daher sollte die Bestellmenge eventuell angepasst werden. In diesem Zusammenhang will das Eine-Welt-Laden-Team einmal mehr für sich und seine ehrenamtliche Arbeit werben. Weitere Helfer werden dringend gesucht. Jeder einzelne der dreistündigen Einsätze im Laden stellt eine willkommene Unterstützung für das Team und für den Gedanken des fairen Handels dar.