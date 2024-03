Ungewöhnlich großer Andrang am Landgericht Rottweil: Gut 20 junge Frauen und Männer sind gekommen, um den Prozess gegen ihren 22-jährigen und damit etwa gleichaltrigen Bekannten aus Trossingen zu verfolgen. Er muss sich vor der 1. Großen Strafkammer wegen bewaffneten Drogenhandels verantworten.

Auf der Anklagebank sitzt ein junger Mann mit einer speziellen Lebensgeschichte. Er wurde im Villinger Klinikum geboren, hat die libanesische Staatsbürgerschaft. Der junge Mann mit Vollbart hat vieles angefangen, aber so gut wie nichts zu Ende gebracht. In der Schule bleibt er zunächst in der dritten Klasse („Weil ich nicht richtig Deutsch konnte“) und dann nochmal in der siebten Klasse sitzen. Einen Hauptschulabschluss hat er nicht.

Berufsschule abgebrochen, Kündigung im Job

Es folgt eine Serie des Scheiterns: Berufsschule Spaichingen abgebrochen („Ich weiß selber nicht, was es war“), Kündigung eines festen Jobs bei einem Paketdienst wegen zu vieler Fehlzeiten („Weiß nicht, bin nicht gern aufgestanden“), Die Eltern schicken ihn zu einem Onkel nach Heidenheim, um ihn „vom schlechten Einfluss des Freundeskreises“ zu trennen und endlich „Fuß zu fassen“ im Leben.

Aber auch das scheitert bald, er kehrt zurück in sein Trossinger Zimmer bei den Eltern und zu den alten Freunden. Die, darauf lassen diverse Hinweise schließen, entstammen überwiegend seinem Kulturkreis. „Ich hab verschiedene Sachen ausprobiert“, berichtet er. Nichts davon gelingt ihm, weil er nichts dafür tut. Er lässt sich von den Eltern aushalten, die beide auch nicht arbeiten und deshalb auf Sozialhilfe angewiesen sind.

Auch die sportlichen Aktivitäten sind vor allem durch eines gekennzeichnet: Schnelles Aufgeben. Als Kind hat er geboxt und Fußball gespielt, heute steht er auf „Fitness“, berichtet der junge Mann, dessen sanfte Stimme vertrauenserweckend wirkt. Die einzige Konstante im Leben des 22-Jährigen mit insgesamt vier deutlich älteren Geschwistern sind offenbar Drogen. Mit 15 gerät er zum ersten Mal mit Cannabis in Kontakt, mit 16 mit Kokain, berichtet er.

Drogenhandel gestanden

Sein Pflichtverteidiger Uwe Böhm gibt eine Erklärung ab und gesteht im Namen seines Mandanten den in der Anklageschrift aufgeführten Drogenhandel.

Demnach hat der Angeklagte spätestens seit März 2023 mit Marihuana und Kokain gehandelt, Bei einer Hausdurchsuchung am 29. September 2023 wurden in seinem Zimmer nicht nur Drogen gefunden, sondern auch ein „Schlagwerkzeug“ und ein Messer. Deshalb geht Staatsanwalt Wagner von bewaffnetem Drogenhandel aus. Seither sitzt der Libanese in Untersuchungshaft. „Eine sehr harte Zeit“ für ihn sagt er, und eine „große Enttäuschung“ für die Eltern.

Brief aus Gefängnis schmuggeln

Auf Nachfragen von Corinne Schweizer, der Vorsitzenden Richterin, schwankt der Angeklagte zwischen seinem Geständnis und Relativierung der Taten, zwischen Reue und der Weigerung, seine Zulieferer zu nennen. Einräumen muss er, dass er versucht hat, einen Brief aus dem Gefängnis zu schmuggeln. „Ein großer Fehler“, bedauert er. „Ich war da noch im alten Film.“

Der Brief sollte an eine seiner drei Schwestern - 29, 32 und 33 Jahre alt (der Bruder ist 35) - gehen. Der mit Abstand Jüngste versuchte, sie zu beruhigen, versicherte, dass es ihm „gut gehe“ und er „einen so schweren Fehler nie mehr machen“ werde. „Ich habe eine tolle Familie, die mich unterstützt“, betont er vor Gericht.

Bewaffneter Drogenhandel oder nicht

Weil der 22-Jährige den Drogenhandel einräumt, wird die Sache mit dem „Schlagwerkzeug“ zu einem entscheidenden Faktor. Denn „bewaffneter Drogenhandel“ würde auch zu einer deutlich höheren Haftstrafe führen. Bei dem Gerät handelt es sich nach Ansicht des Staatsanwalts um eine zu einem Schlagwerkzeug mit Griff präparierte Motorradkette, die ebenso wie das Messer direkt neben den entdeckten Drogen lagen. Der Angeklagte sagt, er habe die Kette schon vor längerer Zeit geschenkt bekommen und „überhaupt nicht mehr wahrgenommen“. Er verstrickt sich in Ungereimtheiten. Nach einer kurzen Pause und einem Gespräch mit dem Verteidiger erklärt der junge Mann, es handle sich in Wirklichkeit um ein Werkzeug, um bei Autos den Ölfilter zu wechseln. Die Richterin lässt Zweifel erkennen.

Sie fragt den Mann auf der Anklagebank noch, wie er sich seine Zukunft vorstelle. „Keine Ahnung“, antwortet er spontan, schiebt dann aber hinterher: einen Schulabschluss und eine Lehre machen. „Der Bau wäre etwas, das mir liegt.“ Und: „Das Problem war, dass ich noch nie einen geregelten Tagesablauf hatte. Ich muss noch viel nachholen.“