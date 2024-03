Eine Nacht mit vier Schweden verbringen

Eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten, ABBA, steht im Mittelpunkt am Samstag, 6. April: Bei „One Night with ABBA“ erklingen ab 20 Uhr im Konzerthaus in Trossingen deren Klassiker von „Dancing queen“ bis „Thank you for the music“ - gespielt und gesungen von Linda Mikulec, Simone Kerchner, Florian Brettschneider und DD Döhrn, die den Part der vier Schweden übernehmen.

Linda Mikulec hat bereits mit Schlager- und Popstars wie Helene Fischer, Unheilig, The Kelly Family, Vicky Leandros, Paul Potts und Robin Gibb zusammengearbeitet und tourte musikalisch auf dem ZDF-Traumschiff. Simone Kerchner eroberte nach ihrem Musikstudium die Musicalbühnen mit Hauptrollen in Evita, Marlene Dietrich oder Moulin Rouge und ging mit Chris de Burgh auf Tournee. Florian Brettschneider, mehrfacher Gewinner internationaler Wettbewerbe als Gitarrist, übernimmt den Part von Björn. DD Döhrn verkörpert Benny am Piano und die Band wird durch den „Allround-Drummer“ Thomas Bleser und Andreas Düro (Bass) vervollständigt. Alle Songs wurden im Originalsound arrangiert und kommen den Popgiganten aus Schweden extrem nah. Die Bühne wird in das ABBA-Design der 70er Jahre verwandelt.

Karten kosten von 14 bis 29 Euro im Vorverkauf, 16 bis 31 Euro an der Abendkasse. Sie sind erhältlich beim Bürgerbüro Trossingen, Telefon 07425/25146, Tabak-Spehn, Telefon 07425/6524, sowie unter www.trossingen.de.