Eine Marktlücke haben die beiden Trossinger Ella und Lukas Frisen entdeckt: Sie haben im Oktober das „Aua Pflaster“ auf den Markt gebracht - ihres Wissens das erste Textilpflaster mit einem bunten Design und verschiedenen Mustern, das vor allem Kinder und Familien zur Zielgruppe hat. So soll „das Tragen eines Pflasters zu einem Mode-Statement werden“.

Das Tragen des Aua-Pflasters soll ein Mode-Statement werden. (Foto: Michael Hochheuser )

Ihre vierjährige Tochter Arya war der Auslöser. „Es begann mit einem kleinen Aua, als sie sich verletzte“, blickt Ella Frisen zurück. Auf der Suche nach einer Alternative zu gewöhnlichen Pflastern in stilvollem Design habe sie bei deutschen Drogeriemärkten nichts gefunden. „Wir wollten Kinderpflaster kaufen - aber die waren entweder zu hässlich oder die Qualität hat nicht gepasst, sie hielten für gefühlt fünf Sekunden.“

Im Internet nichts gefunden

Textilpflaster, die gut hielten, habe ihre Tochter jedoch nicht haben wollen, „weil sie nicht gut aussehen“. Sie habe, auch im Internet, „geguckt, ob ich ein Pflaster finde, das aus Stoff ist, gut hält und gut aussieht, weil es für Kinder ist“. Als sie nichts fand, habe sie sich gesagt: „Das ist eine Marktlücke.“

Die 31-Jährige ist Mediengestalterin und selbstständige Fotografin, ihr gleichaltriger Mann Lukas technischer Betriebswirt, der vor einem Jahr mit zwei Freunden die Firma FGW Schleiftechnik gegründet hat. Und nun gemeinsam mit seiner Frau das Start-up „Aua Pflaster“ - mit einem pfiffigen und griffigen Produktnamen.

Viel Geld investiert

Einen Betrag in mittlerer fünfstelliger Höhe investierten die beiden, um es auf den Weg zu bringen. Steril, latexfrei und hypoallergen sollte es sein. Ihr Part ist unter anderem das Design, der Import und der Vertrieb, erläutern sie; „auch das Webdesign habe ich selber gemacht“, sagt Ella Frisen.

Sie kreierten Pflaster in unterschiedlicher länglicher Form und etwas größere in Kreuzform, „die sind bei Verletzungen an Knien und Ellenbogen gut“. Natürlich könnten auch Erwachsene sie verwenden, betonen sie.

Auch für Haargummis oder Spielzeugperlen können die Blechdosen dienen. Ella Frisen

Die beiden Trossinger, die mit der einjährigen Lissy eine weitere Tochter haben, dachten sich spezielle Muster aus, unter anderem mit farbigen Punkten und in Konfettiform. In einem entsprechenden Design sind die wiederverwendbaren Dosen gestaltet, die für 11.95 Euro jeweils 33 Pflaster enthalten - darunter drei in Kreuzform. Geplant sei, künftig Nachfüllpackungen anzubieten - „aber auch für Haargummis oder Spielzeugperlen können die Blechdosen dienen“, sagt Ella Frisen.

Fertigung in China

Auch eine Gebrauchsanweisung enthalten die Aua Pflaster-Behältnisse - in verschiedenen Sprachen. „Teilweise haben Bekannte und Freunde für uns übersetzt“, sagen die beiden Firmengründer. Für die praktische Umsetzung ihrer eigenen Produktlinie suchten sie sich einen Partner in Fernost: Hergestellt werden die Textilpflaster in Changzhou in China. „Dort werden die Stoffe bedruckt, nach unseren Vorgaben der Formen gestanzt und verpackt“, erläutert Lukas Frisen.

Für den Transport nach Europa habe man ein deutsches Logistikunternehmen engagiert. „Die Dosen werden in Shanghai verschifft nach Hamburg“, erläutert Lukas Frisen. Mittels Lkw gelangen sie dann nach Trossingen. Fast eine Million Pflaster sind es, rechnet man die gelieferten Dosen zusammen.

Gut für Allergiker

„Im ersten Monat hatten wir gut 50 Bestellungen“, berichtet Ella Frisen. Die Vermarktung läuft schwerpunktmäßig über Social Media, Infos auch bei www.auapflaster.com. Wie das erste Feedback gewesen sei? „Eine Mutter hat berichtet, dass ihre Kinder sonst allergisch auf Pflaster reagierten - das sei bei unserem Produkt nicht so“, sagt Ella Frisen. Ähnlich sei dies bei einer ebenfalls allergischen Freundin der beiden.

Für jede verkaufte Dose dort geben wir eine an die Nachsorgeklinik Tannheim. Lukas Frisen

„Rechnen würde es sich, wenn wir etwa 8.000 Dosen jährlich verkaufen“, erläutert Lukas Frisen. Der Markt sei groß. Wenn die Aua Pflaster in einer Drogeriekette verkauft würden, „kämen wir an einem Vertrag nicht vorbei - und außerdem müsste die Stückzahl deutlich größer sein“.

Ziel sei es deshalb „erst einmal die Marke aufzubauen“. Und sie regional anzubieten, so wie im Dezember bei einem Benefiz-Weihnachtsmarkt in Bad Dürrheim. „Für jede verkaufte Dose dort geben wir eine an die Nachsorgeklinik Tannheim.“

15 Prozent des Umsatzes als Spenden

Grundsätzlich haben Ella und Lukas Frisen beschlossen, „15 Prozent unseres Umsatzes für wohltätige Zwecke zu spenden - das ist uns wichtig und Teil unserer Unternehmensphilosophie“. Sie seien beide Christen, und schließlich stehe in der Bibel, dass der zehnte Teil an andere weitergegeben werden solle.

„Wir möchten der Welt zeigen, dass das Tragen eines Pflasters etwas sein kann, das ein Kind stolz und selbstbewusst macht“, rührt Lukas Frisen die Werbetrommel. „Wir glauben daran, dass Verletzungen und kleine Unfälle ein ganz besonderes Trostpflaster verdienen.“