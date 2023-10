Einblicke in den Alltag eines regionalen Metzgermeisters

Der Trossinger Metzgermeister Matthias Traub gibt am Montag, 16. Oktober, einen Einblick in seinen beruflichen Alltag, in die Herstellung von Fleisch- und Wurstwaren, in seine Leidenschaft für seinen Beruf, aber auch in sein Verhältnis zu den Tieren, die er schlachtet.

Der Referent ist Obermeister der Metzger-Innung Rottweil-Tuttlingen. Das Abendseminar beginnt um 19 Uhr an der Volkshochschule Trossingen.

Eine Anmeldung ist direkt in der vhs-Geschäftsstelle, telefonisch unter 07425/91066, per Mail an [email protected] oder online unter www.vhs-tuttlingen.de möglich.