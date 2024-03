Ein Werk mit Wucht

In der Klassik-Saison in Trossingen steht am Donnerstag, 21. März, 20 Uhr, die Sinfonie Nr. 1 c-moll op. 68 von Johannes Brahms auf dem Programm (und nicht, wie ursprünglich berichtet, eine Sinfonie von Felix Mendelssohn), elektrisierende Programmmusik mit dem Titel „This Midnight Hour“ der Londoner Komponistin Anna Clyne und das Konzert für Cello und Orchester op. 22 von Samuel Barber. Zu Gast Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus ist die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Dirigiert wird das über den Südwesten hinaus bekannte und international renommierte Orchester vom jungen Ausnahmetalent Gabriel Venzago. Er ist seit Januar 2023 Chefdirigent in Konstanz und blickt auf unzählige internationale Engagements zurück. Solist ist der mit vielen Preisen ausgezeichnete Star-Cellist Cristian Poltéra.

Christian Poltéra, 1977 in Zürich geboren, erhielt Cello-Unterricht bei Nancy Chumachenco sowie Boris Pergamenschikow, später bei Heinrich Schiff in Salzburg und Wien. Als Solist arbeitet er mit weltweit führenden Orchestern zusammen. 2004 wurde er mit dem Borletti-Buitoni Award ausgezeichnet und als BBC New Generation Artist ausgewählt. Poltéra ist Dozent an der Hochschule Luzern und bei Meisterkursen sowie Juror unter anderem beim Internationalen ARD-Wettbewerb.

Ein Werk, das die Wucht hat, das Publikum aus den Sitzen zu reißen, ist „This Midnight Hour“ von Anna Clyne. Die 1980 in London geborene Komponistin setzte hier zwei Gedichte in Tonsprache um: „La Musica“ von Juan Ramon Gimenez und „Harmonie de soir“ von Charles Baudelaire.

Den kostenlosen Einführungsvortrag hält um 19.15 Uhr Adrian Brenneisen. Die Klassik-Shuttle fahren zu den gewohnten Zeiten ab Rottweil und Spaichingen: 19.05 Uhr RW Untere Hauptstraße, 19.10 Uhr RW Krummer Weg, 19.15 Uhr RW Landratsamt, 19.20 Uhr: Pflug RW sowie 19.15 Uhr Busbahnhof Spaichingen-Mitte.

Weitere Konzerte der Klassik-Reihe: als besonderes Highlight der weltweit bekannte Oboist Heinz Holliger mit dem Stuttgarter Kammerorchester am 8. Mai. Die Musik-Theater- und EnTroTainment-Reihe präsentiert mit „One night with ABBA“ am Samstag, 6. April, 20 Uhr, ein Programm zum Mitsingen und Tanzen.

Tickets gibt es an allen VVK-Stellen der Region TUT-RW-VS (Trossingen: Bürgerbüro, Telefon 07425/250, und Tabak-Spehn, 07425/6524) und www.tickets.vibus.de. Infos sind erhältlich per Mail an [email protected] oder unter Telefon 07425-25141).