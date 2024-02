Er ist so etwas wie der Trossinger Comedy-Klassiker - der satirische Jahresrückblick von Anika Neipp und Frank Golischewski. Bei der ersten von vier Vorstellungen in dieser Woche von „Linsen, Spätzle, Saitewürscht“ am Donnerstagabend war das Kesselhaus wieder voll. Im Mittelpunkt stand nicht nur 2023, sondern auch ein „Best of“ aus nun 15 Jahren mit Rückblicken auf Geschehnisse in Trossingen und der weiten Welt.

Der Abend steht unter dem Motto „Gurken in der Krise!“. Demgemäß steht ein mit Gürkchen behangener Baum auf dem Flügel Golischewkis. Mit Anika Neipp erinnert er an kontinentweiten Bürokratienonsens wie die „EU-Vorgabe zur Krümmung der Gurke“. Und stellt den Bezug zu Berlin her: „Der Bundestag ist, vom Rednerpult aus gesehen, selbst eine gekrümmte Gurke“.

Swing statt Swingerclub

Blick zurück auf 2009/2010: der reicht von der Bankenkrise bis zur damaligen schwarz-gelben Koalition im Bund. Und lässt die Zuhörer lachen, wenn es um Trossinger Befindlichkeiten geht wie den Dauerbrenner Belebung des Rudolf-Maschke-Platzes: „Was wurde da alles diskutiert“, erinnert sich Golischewski. „Sogar ein Swingerclub war im Gespräch - viele Trossinger haben damals gesagt: Swing, das passt ja zur Musikstadt.“

Dauerthema war seinerzeit auch der Hagelflieger für Trossingen: „Die Körner wurden viel kleiner“, lästert Frank Golischewski. „Sie waren nur noch so groß wie Taubeneier, nicht mehr wie Tennisbälle.“ Weiter geht es durch die Zehnerjahre, mit Pferdefleischskandal und AfD-Gründung.

Merkels Tagebücher

Urkomisch ist ein Blick in die Tagebücher von Angela Merkel und Horst Seehofer, den das Trossinger Duo 2017 warf. Anika Neipp gibt mit breit bayerischem Zungenschlag den CSU-Politiker, Golischewski die Altkanzlerin - die sich über vergessene Stützstrümpfe auslässt und einen Einblick ins offenbar leere Innenleben des bajuwarischen Ministerpräsidenten gewährt: „Ich gucke in sein rechtes Ohr und sehe die andere Seite.“

Auch die dunklen Jahre seit 2020 sparen die beiden nicht aus mit unvermeidlichen bösen Begrifflichkeiten von „Corona“ bis „Trump“. Und stimmen zu „Rule, Britannia“ ein Duett zum Brexit an.

Streikende Technik

Zum running gag entwickelt sich ein wackelnder Stehtisch auf der Bühne. „Das ist wirklich der schlimmste, den ich je hatte“, lautet Neipps Urteil zum Mobiliar des Kesselhauses. Auch die Technik entwickelt an diesem Abend häufiger ein Eigenleben - als das laut brummende Mikrofon ihres Partners zum wiederholten Mal die Trommelfelle der Gäste malträtiert, reagiert Anika Neipp schlagfertig: „Tja, du hast halt einen Knall“.

Austeilen darf, wer die Gabe zur Selbstironie besitzt: Mehrfach spielt Anika Neipp auf ihr Gewicht an - mit Lachergarantie. So, als sie Fußballersprache beim Torschuss zweckentfremdet: „Das Runde muss ins Eckige“. Das sage sie sich immer, wenn es Zeit sei, ins Bett zu gehen.

Prominente Tote in 2023

Kabarett und Lieder wechseln sich über gut zwei Stunden ab: So beim „Nekrolog 2023“ mit Gesichtern von prominenten Verstorbenen auf einer Leinwand - von Rosi Mittermaier über Gina Lollobrigida und Harry Belafonte bis Tina Turner. „Ihr Tod hat mich tief getroffen“, bekennt Neipp und schmettert mit Inbrunst ihr „Simply the best“.

Die Schlagzeilen 2023 geht das Duo chronologisch durch - national und international vom Wegfall der Maskenpflicht im ÖPNV im Februar bis zum Sieg des Rechtspopulisten Geert Wilders bei der niederländischen Parlamentswahl im November. Auch Trossinger Themen nehmen sie satirisch aufs Korn - wie den Sanierungsstau in der Stadt. „Das wurde ein Jahrzehnt verpennt“, befindet Golischewski und stimmt das „Lied von den Trossinger Schulden“ an.

Weitere Vorstellungen

Auch wenn mancher Einsatz verpasst wird bei der Premiere - die Zuschauer amüsieren sich, beim Lied von „Linsen, Spätzle, Saitewürscht“ klatscht das ganze Kesselhaus mit. Als Zugabe beleuchten die beiden das „Unwort des Jahres“, Remigration - „ein widerliches Wort“, entfährt es Anika Neipp; eine Persiflage über Jugendsprache anno 2023 beschließt einen vergnüglichen Abend - für die weiteren Aufführungen am Samstag, 17. Februar, 20 Uhr, und Sonntag, 18. Februar, 11 Uhr, gibt es noch Restkarten bei Tabak Spehn und unter www.vibus.de.