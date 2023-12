Zum dritten Mal können Trossinger Schülerinnen und Schüler mitbestimmen: Beim Achterrat sammeln sie gemeinsam Ideen, was sich in Trossingen für junge Leute verbessern soll. Diese Vorschläge arbeiten die Achtklässler anschließend in Themengruppen aus. Bei der Auftaktveranstaltung im Konzerthaus landeten verschiedene Punkte auf dem Wunschzettel - und es zeichneten sich schnell Favoriten ab.

So funktioniert die Themensammlung

Die Ideensammlung gliederten die Jugendreferenten Marc Molsner und Vivian Senger in zwei Bereiche: schulische und städtische Themen. Alles, was die Schulen unmittelbar betrifft, wird auch an diese weitergegeben.

Begonnen hat die Ideensammlung für den diesjährigen Achterrat bereits am 7. Dezember. An diesem Termin haben 108 Schüler der Real- und Solwegschule ihre Wünsche aufgeschrieben. Am 19. Dezember waren dann 126 Jugendliche aus dem Gymnasium und der Löhrschule dran.

Das lohnt sich nicht. Marc Molsner

Mit blauen Klebepunkten konnten die Schüler auf einem Plakat an der Wand markieren, welche Themen sie besonders wichtig finden. Dabei war es sowohl möglich, alle drei Stimmen für ein Thema zu vergeben, als auch die drei Stimmen auf drei Ideen aufzuteilen. Die Wünsche der Jugendlichen brachten die Mitarbeiter des Stadtjugendreferats anschließend in die richtige Reihenfolge.

Keine E-Scooter für Trossingen

Einigen Wünschen erteilte der Stadtjugendreferent allerdings gleich zu Anfang eine Absage. So entpuppte sich beispielsweise der Wunsch nach E-Scootern als unrealistisch. „Dazu brauchen wir einen externen Anbieter und für die Nutzung benötigt man eine Kreditkarte. Das lohnt sich nicht“, erklärte Molsner.

Ganz vorne mit dabei: eine Schlittschuhbahn für Trossingen (44 Stimmen) landete auf dem ersten Platz. Eine Halle für Lasertag, Kart fahren und ähnliche Aktivitäten und der Dauerwunsch nach einem Kino landeten jeweils mit 42 Stimmen auf Platz 2.

Shopping weit vorne

Mehr Einkaufsmöglichkeiten und Geschäfte wollen die Schülerinnen und Schüler außerdem gerne, besonders beliebt sind große Ketten wie h&m, Zara oder New Yorker. Und auch Fastfoodketten wie KFC oder Starbucks dürften sich laut Meinung vieler Schüler gerne in Trossingen niederlassen.

Der Wunsch nach neuen Einkaufsmöglichkeiten landete mit 28 Stimmen auf Platz 4. Am liebsten würden die Achtklässler hier auch günstiger shoppen. Mit 26 Stimmen bekräftigten die Jugendlichen ihren Wunsch nach Schülerrabatten.

Viele wollen eine Moschee

Auf Platz 6 landete dann ein Wunsch, der so bisher noch nicht formuliert wurde. 21 Stimmen votierten für eine Moschee in Trossingen. Auf Platz 7 landete das Freie W-Lan. 19 Schülerinnen und Schüler würden den Ausbau gerne voranbringen und mit Schildern auf das Angebot hinweisen.

Außerdem wünschen sich die Achtklässler mit 17 Stimmen mehr finanzielle Mittel in Form eines Jugendgeldes. „Hier muss man dazu sagen: Alle Veranstaltungen des Stadtjugendreferats bieten wir möglichst günstig an, damit sie sich jeder leisten kann“, sagte Jugendreferent Marc Molsner.

Sport und kostenlose Verhütungsmittel

Auf den hinteren Plätzen gab es 16 Stimmen für einen Bolz- und Kunstrasenplatz, auf den nachfolgenden Plätzen landete der Wunsch nach besseren Busverbindungen sowie eine Überdachung für den Skateplatz. Zudem wünschten sich die Achtklässler mehr Verkehrssicherheit an den Schulen. „Das ist das erste Mal, dass dieser Wunsch so klar benannt wurde“, so Molsner.

Ob und wie viele Themen ausgearbeitet werden, hängt von den Teilnehmerzahlen ab. Marc Molsner

Sechs Stimmen gab es außerdem für das Thema kostenlose Verhütungsmittel. Dabei ist dieser Wunsch sogar teilweise schon Realität: Kondome gibt es im Jugendhaus. Mit vier Stimmen landeten dann noch drei Wünsche auf dem letzten Platz: mehr Vereine, mehr Jugendpartys und geschlechtergetrennte Fitnessstudios.

Wie es mit den Wünschen der Achtklässler weitergeht, das wird sich am 19. Januar im Kesselhaus zeigen. Dann kommen die einzelnen Thementeams zum ersten Mal zusammen. „Ob und wie viele Themen ausgearbeitet werden, hängt von den Teilnehmerzahlen ab“, appelliert Molsner an die Jugendlichen.