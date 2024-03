Bei der Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden am Schulbau in Trossingen fällt auch der geplante Umzug der Löhrschule ans Schulzentrum ins Gewicht. Der Neubau soll an dieser Stelle entstehen, direkt angedockt an das Realschulgebäude, das in den vergangenen Jahren erweitert wurde.

(Foto: Michael Hochheuser )