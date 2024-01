Dreikönigskonzerte mit Mozart und Schumann

Im Konzertsaal der Trossinger Hochschule für Musik (HfM) erklingen am Freitag, 5. Januar, um 19.30 Uhr Mozarts Große Messe c-Moll und das „Nachtlied“ von Robert Schumann: Es ist wieder Zeit für die traditionsreiche Dreikönigsarbeitsphase des Hochschulchors mit Vokalsolisten und Orchester unter der künstlerischen Gesamtleitung von Michael Alber. Weitere Aufführungen sind am 6. Januar in Sankt Georgen und am 7. Januar in Stockach, jeweils 17 Uhr.

Mozarts prächtige, nicht vollendete „Missa in c“ KV 427 beeindruckt nicht nur wegen ihrer Monumentalität und musikalischen Schönheit, auch ihre unvollständige Überlieferung ist seit Jahrzehnten ein spannendes Rätsel für Wissenschaft und Praxis. In der Aufführung durch den Trossinger Hochschulchor erklingt eine Neuausgabe von 2019, die in Zusammenarbeit mit der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg entstanden ist. Sie spiegelt den aktuellen Forschungsstand und wird gleichzeitig den Bedürfnissen der Praxis gerecht.

Schumanns „Nachtlied“ von 1849 ist die Vertonung eines Gedichts des von ihm verehrten Friedrich Hebbel, in dem dieser den Übergang vom Wachen zum Schlafen schildert. Es entstand eine kunstvolle, farbenreiche Komposition.

Die künstlerische Gesamtleitung des Konzerts hat Michael Alber, aus dessen Chorleitungsklasse ausgewählte Studierende dirigieren. Die Dreikönigskonzerte mit bis zu 100 Mitwirkenden, bieten vor allem für die Studierenden der Chorleitungsklasse die Gelegenheit zu deutschlandweit einmaliger Praxiserfahrung. Die Leitung des Trossinger Konzerts am 5. Januar liegt bei Sebastian Herrmann und Benedikt Engel, die Solopartien übernehmen die Trossinger Studierenden Yasmina Klingel und Valerie Jautz (Sopran) und Rodrigo Navarro Ligero (Bass) sowie als Gäste die Karlsruher Sopranistin Eunsoo Lee und der Trossinger Absolvent Raoul Bumiller, Tenor im namhaften Rundfunkchor Berlin.

Vorverkauf www.reservix.de