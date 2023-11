Heute hält nur noch das Kommunale Kino die Fahne der Filmkunst hoch in Trossingen ‐ derweil früher zeitgleich drei Kinos in der Stadt existierten. Deren Geschichte und vieles mehr zur Trossinger Kinohistorie und weit darüber hinaus erzählt die neue Sonderausstellung im Auberlehaus, die ab Sonntag, 5. November, zu sehen ist. Die Schau unter dem Motto „Großes Kino ‐ wie die Bilder laufen lernten“ bietet eine ganze Reihe prächtiger Exponate.

Vor 100 Jahren, zwischen 1921 und 1925, bot der Löwen-Saal den Rahmen für das erste Kino Trossingens. „Martin Haller war der Trossinger Kinopionier, er hat dort einen Projektor hingestellt“, erläutert Museumsleiter Volker Neipp. 1925 seien dann die Central-Lichtspiele erbaut worden, „die wurden in den 1960er Jahren in Citykino umbenannt“.

Kino hatte 500 Plätze

Ein Original-Schriftzug der Central-Lichtspiele ist eines der Objekte, das die Sonderausstellung schmückt. Und auch Kinopionier Haller ist verewigt ‐ mit einem Gemälde und einem Heft, „in dem jeder einzelne Film, der in Trossingen von 1925 bis in die 1970er Jahre aufgeführt wurde, handschriftlich vermerkt ist“, so Neipp ‐ mit Kartenverkauf und Besucherzahl.

Das zweite Kino in der Stadt war von den 1930er bis Anfang der 1960er Jahre der Saalbau Rose ‐ viele ältere Trossinger werden sich noch erinnern. „Das war auf dem heutigen Parkplatz am Gasthaus Rose“, erläutert Neipp jüngeren Zeitgenossen. Als drittes Lichtspielhaus in Trossingen eröffneten 1953 die Bahnhof-Lichtspiele, besser bekannt als „Bali“. „Es hatte 500 Plätze“ verdeutlicht Neipp dessen Dimensionen. Sein Standort war bis Mitte der 1980er Jahre das heutige „Canape“.

Projektionsraum ist perfekt erhalten

Damals baute das Citykino um und bekam zwei Säle ‐ bis auch dieses 2012 schloss, als die jahrzehntelange Betreiberin Anna Martin hochbetagt starb. „Wir hätten gerne Originale des Citykinos übernommen“, sagt Neipp. Aber leider lasse der Denkmalschutz dies nicht zu. Im Auberlehaus „mit gleichbleibender Luftfeuchtigkeit und Temperatur“ ließen sich diese wohl besser erhalten als im alten Kinogebäude, ist Volker Neipp überzeugt.

Er würde der Öffentlichkeit gerne Teile des Inventars des Citykinos zugänglich machen. Als Beispiel nennt er den „Projektionsraum ‐ der ist perfekt erhalten und würde in einen Teil des Erdgeschosses des Museums genau reinpassen“. Dafür sei ein Teil der Privatsammlung der Familie Herbert Martin im Auberlehaus zu sehen.

Besucher dürfen Objekte selber ausprobieren

Zu den Hinguckern der Schau zählt etwa ein Praxinoskop, allerdings ein Nachbau ‐ „im Original wäre es für uns nicht erschwinglich“, sagt Neipp. Das waren in den 1870er Jahren entwickelte Vorläufer der Kinematographie. Die Besucher der Sonderausstellung dürfen die Exponate zum Teil selber ausprobieren. Zu diesen gehören auch Daumenkinos, „das älteste ist von 1929 und zeigt einen Stierkampf“.

Das älteste Originalstück der Sonderausstellung ist eine Laterna Magica aus der Zeit um 1860, eine weitere stammt aus dem Jahr 1880. „Wir haben günstig eine Sammlung angeboten bekommen, die wir für kleines Geld übernehmen konnten“, erläutert Neipp deren Herkunft. Dies sei auch unter dem Aspekt und mit der Fragestellung geschehen, „wie wir das Auberlehaus weiterentwickeln können“. Einige Stücke der Sammlung würden gezeigt.

Leinwand vom Frontkino des Zweiten Weltkriegs

Ein nicht alltägliches Ausstellungsstück ist auch eine Leinwand, „die Werner Martin im Zweiten Weltkrieg an der Front dabei hatte“. Sie hängt hinter einem Kriegsprojektor, „den haben wir für 400 Euro bei Ebay bekommen“, berichtet der Museumsleiter. Dieser „Bauer Sonolux II“ wiege satte 134 Kilogramm und sei in einer Scheune untergebracht gewesen. Aus einem Trossinger Privathaushalt stammt ein weiterer gezeigter Kriegsprojektor fürs Frontkino mitsamt Bedienungsanleitung.

In einer weiteren Vitrine vermitteln diverse Objekte ein Bild vom Heimkino um 1900, durch einen Nachlass kam das Auberlehaus in den Besitz von Filmzeitschriften aus den 1930er bis 1950er Jahren. Für die Trossinger Kinogeschichte steht auch ein Aktschrank aus dem Saalbau Rose aus den 1940er/50er Jahren, in dem Filmrollen aufbewahrt wurden. Auch historische Filme können sich die Besucher ansehen: zwei Wochenschauen aus den Kriegsjahren 1939 und 1945 sowie die restaurierte Dokumentation „Liebe zur Harmonika“, die 1934 in Trossingen gedreht wurde.

Ausstellung über Kronjuwelen geplant

Das Team vom Auberlehaus blickt im übrigen weit voraus: Für Oktober 2024 sei eine Ausstellung über Kronjuwelen geplant, kündigt Volker Neipp an ‐ natürlich Kopien, „von Ägypten über Österreich bis zu Großbritannien“. Diese würden, so Neipp, „als die besten Kopien von Kronjuwelen gelten“. Ebenfalls im Oktober kommenden Jahres werde zudem die Cluses-Aussstellung „Vom Feind zum Freund“ über den Zeitraum von 1870 bis 1963 im Auberlehaus zu sehen sein, die im Juni zunächst in der Trossinger Partnerstadt gezeigt wird.

Das Auberlehaus ist jeden Sonntag von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Sonderführungen sind jederzeit möglich, Voranmeldung per Mail, [email protected] oder Telefon 07425‐27703.