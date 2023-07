In einem Altkleidercontainer in der Nähe der Trossinger Realschule sind drei Katzenbabys gefunden worden. Die Tiere sind in einer Plastiktüte in den Container geworfen worden und wurden nur durch Zufall entdeckt. Mittlerweile sind die Kätzchen wieder wohlauf.

Sie waren schon dehydriert, in dem Container war es sicherlich warm und stickig. Ewa Huber

„Ein paar Stunden später wären die Tiere tot gewesen“, sagt Bernd Metzger von der Tierrettung Südbaden. Dass die Katzen so schnell gefunden wurden, war reiner Zufall. Der Betreiber wollte den Container leeren und hat die Tiere dabei entdeckt. Er informierte Polizei und Tierrettung.

Woher kommen die Katzen?

Die Trossinger Tierärztin Ewa Huber hat die drei Kätzchen behandelt. „Sie waren schon dehydriert, in dem Container war es sicherlich warm und stickig“, sagt sie. „Aber die Tiere hatten großes Glück.“ Bei den drei Tieren, zwei Katzen und ein Kater, handelt es sich laut Huber um Britisch Kurzhaar–Mischlinge. „Eine Trendrasse“, wie die Tierärztin sagt.

Sie vermutet, dass die Tiere gezielt für Profit vermehrt wurde. „Von Zucht kann man da oftmals nicht sprechen“, so Huber. „Und dann kam möglicherweise der Urlaub dazwischen. Es ist erschreckend, dass die Katzen einfach zum Sterben weggeworfen wurden.“

Tiere sind wieder munter

Mittlerweile sind die Tiere bei einer ehrenamtlichen Helferin untergekommen. Allen drei Tieren geht es wieder besser. „Sie sind wieder fit, munter und spielen miteinander“, sagt Huber. Sobald die Tiere alt genug sind, soll ein dauerhaftes Zuhause für sie gefunden werden. Huber bittet jedoch darum, von Vermittlungsanfragen abzusehen.

Die Tierrettung Südbaden hat dazu aufgerufen, dass sich Zeugen, die etwas gesehen haben, per Mail unter [email protected] mit Hinweisen melden können.