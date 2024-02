Drei erste Preisträger beim Landesentscheid

Die Geschwister Lorenz, Leopold und Emma Hainzl, alle Schüler des Trossinger Musikpädagogen Andreas Nebl, konnten sich beim Landesentscheid des Akkordeon-Musik-Preis des Deutschen Harmonika-Verbands, der am 3. Februar, in Rheinstetten bei Karlsruhe ausgetragen wurde, erfolgreich für den Bundesentscheid qualifizieren. Wie Andreas Nebl in einer Mitteilung schreibt, wurde sein Schüler, der erst zehnjährige Lorenz Hainzl, in der Kategorie II erster Preisträger, ebenso wie seine Schwester Emma in der Kategorie IV bis 16 Jahre. Der bemerkenswerte Erfolg der Geschwister Hainzl wurde durch den 1. Preis in der Kammermusikkategorie gekrönt, in welcher Emma und Leopold Hainzl im Duo Akkordeon/Klavier teilnahmen. Der Bundeswettbewerb findet vom 9. bis 12. Mai in Ettlingen statt.