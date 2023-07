Drei Autoren lesen aus ihren Werken

Das Wetter hat mitgespielt: Am Sonntag haben Charlotte Dreßen, Frank Golischewski und Jürgen Vosseler in drei schönen Gärten aus ihren Werken gelesen. Das Thema lautete „In Trossingen, um Trossingen und um Trossingen herum“.

Im Garten, der zum KunstWerk B gehört, zückte Frank Golischewski den kleinen schwarzen Band mit Anekdoten aus der Zeit vor 2004. In „Der gelackte Keks“ stecke auch ein Stück Trauerarbeit, sagte der 1960 in Bottrop geborene Allround–Künstler. Die Titelgeschichte dreht sich um Ilja Richter, der die Hauptrolle in Golischewskis Hohner–Musical gespielt und sich gedankenverloren zwei Kekse einverleibt hatte. Als er erfuhr, dass diese Teile der Requisiten und somit „vergiftet“ waren, wurde ein Arzt hinzugerufen. Auch Erlebnisse mit den drei „alten Schachteln“, Helen Vita, Brigitte „Biggi“ Mira und Evelyn Künnecke, deren Pianist Golischewski einst war, teilte der Autor mit seinem Publikum. Derzeit arbeitet er an einer Neufassung des Anekdotenbands, denn seither habe er viele neue Geschichten erlebt in seiner Karriere, auf die er stichpunktartig einging. Zufällige Kontakte hätten darin so manche Wegmarke dargestellt.

Der einzige gebürtige Trossinger der drei Autoren ist Jürgen Vosseler, Jahrgang 1964. Bei ihm mussten sich die Zuhörer grundlegend umstellen: Angekündigt waren Auszüge aus dem Manuskript zu „Eis am Stiel — eine Jugend (nicht nur) in Trossingen“. Doch Vosseler erwähnte nur ein paar Punkte aus seiner Teenager–Zeit, wie die Kontakte mit den Bottroper Mädchen im Naturfreundehaus. Dann las er aus „Engmaschig“, seinem Tagebuch über einen sechs Wochen währenden Dauerüberwachungsauftrag. Im Frühjahr 2011 hatte er mit vier Kollegen einen aus Haft und Sicherungsverwahrung entlassenen Sexualstraftäter rund um die Uhr in Freiburg begleitet. Ein „absonderlicher“ Einsatz in Vosselers fast 42 Jahren bei der Polizei. Der Autor, der 2018 als „Sherlock Holmes von Gölten“ zum Lehnsherrn der Sonnen–Hänsele gekürt worden war, hatte diesen detaillierten Überwachungsbericht mit Kommentaren zum Freiburger Gastronomie–Angebot gewürzt. Auf die Frage einer Zuhörerin, ob der Mann denn — wie vom Justizministerium befürchtet — rückfällig geworden sei, musste Vosseler passen. Er habe das nicht weiter erfolgt, nachdem sein Auftrag beendet war.

Bis zum Ende ihres Kriminalromans „Tod im Konzerthaus“ begleitete hingegen Charlotte Dreßen ihre Zuhörer. Zwischen 2001 und 2009 war sie Kulturbeauftragte in Trossingen gewesen, jetzt leitet sie eine Gemeinschaftsschule in Konstanz. Mit dem satirisch–blutigen Krimi, den Dreßen im Mutterschutz geschrieben hatte, verabschiedete sie sich von „diesem unscheinbaren Ort im Bermudadreieck zwischen Schwarzwald, Schwäbischer Alb und Donautal“. Häufig wurde gelacht in der dritten Stunde des Literaturevents, denn die Autorin hatte mit scharfem Blick bestimmte Personen charakterisiert und auf städtische Probleme wie die eigenwillige Zuganbindung hingewiesen. Auch ihre Beschreibung der Uraufführung eines hypermodernen Klavierstücks, während der ein Mensch in den Korpus des Instruments kracht und stirbt, ist hörenswert. Das Krimitaschenbuch ist restlos vergriffen, aber über eine Neuauflage wird nachgedacht.

Neben Stefan Halders Gartenparadies mit Seidenhühnern waren auch die Gärten der „Galerie“ und von Nieneke Hamann Lesungsstätten gewesen, an denen die drei Autoren sich abwechselten.