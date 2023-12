Dirigent Franco Hänle präsentiert mitreißende Werke

Traditionell sind am Dreikönigstag in Trossingen die besten jungen Talente des Landes zu hören und zu sehen: Das Sinfonische Jugendblasorchester Baden-Württemberg ist seit 15 Jahren der Garant für ein mitreißendes Neujahrskonzert im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus. Auf dem Programm dieses Mal am Samstag, 6. Januar 2024 um 17 Uhr: Werke von Klassikern wie Gaetano Donizetti mit seiner Sinfonia in g-moll und Romantikern wie Giuseppe Verdi, dessen wundervolle Ouvertüre zur Oper „Die Macht des Schicksals“ erklingt, werden kontrastiert von moderneren Komponisten wie Ralph Vaughan Williams, David Maslanka, Pery Aldridge Grainger oder John Mackey.

Dirigent Franco Hänle ist als Dozent für Orchesterleitung an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach (Schwaben) beschäftigt und als freischaffender Dirigent, Dozent und Arrangeur sehr aktiv. Er leitet mehrere sinfonische Blasorchester und ist ein gefragter Gastdirigent und Wettbewerbsjuror. Konzertreisen führten ihn bereits durch Europa, Nordamerika und Asien. Seine Studien absolvierte er an den Musikhochschulen Nürnberg-Augsburg, Trossingen, Basel und Stuttgart, wodurch er die akademischen Grade Diplom-Musikleh-rer und Diplom-Musiker, sowie den Titel Master of Arts in Dirigieren erhielt. Er bildet sich regelmäßig unter anderem bei internationalen Musikkongressen fort und ist von 2017 bis 2024 Mitglied der internationalen Vorstandschaft der „World Association for Symphonic Bands and Ensembles“ (WASBE).

Ein kostenloser Einführungsvortrag von Adria Brenneisen beginnt um 16.30 Uhr. Shuttle-Busse fahren ab Rottweil: 16:05 Uhr: Untere Hauptstraße / 16:10 Uhr: Krummer Weg / 16:15 Uhr: Landratsamt RW / 16:20 Uhr: Pflug sowie ab Spaichingen: 16.30 Uhr Busbahnhof Spaichingen-Mitte. Tickets sind an allen Vorverkaufsstellen der Region erhältlich sowie unter www.trossingen.de, beim Regionalticketverband, unter www.vibus.de und in Trossingen beim Bürgerbüro (07425-250), Tabak-Spehn (07425-6524) oder bei [email protected] / 07425-25141.