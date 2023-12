„Dinner for one“ auf Schwäbisch im Trossinger Kesselhaus

Seit Jahrzehnten läuft „Dinner for one“ am Jahresende in den dritten TV-Programmen. Wie alte Bekannte kommen Mrs. Sofie und der Diener James daher: „The same procedure as every year!“ Anika Neipp und Frank Golischewski haben den englischen Einakter übersetzt - auf Schwäbisch „Veschper fir ona“. Zu sehen ist es am 14.,15. und 16. Dezember um 20 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr in der Kulturfabrik Kesselhaus. Tickets gibt es an allen VVK-Stellen der Region, in Trossingen im Bürgerbüro, Telefon 07425/250 und Tabak-Spehn 07425/6524, sowie unter www.vibus.de.