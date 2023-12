„Dinner for one“ auf Schwäbisch

Seit Jahrzehnten läuft „Dinner for one“ am Jahresende in den dritten TV-Programmen. Anika Neipp und Frank Golischewski haben den englischen Einakter übersetzt - nadierlich uf Schwäbisch, damit’n au jedr verschtau ka. „SirToby“, „Admiral von Schneider“, „Mr. Pommeroy““ und „Mr. Winterbottom“ werden in die Musikstadt eingemeindet, und das Original in jede Menge schöner Gerichte, Personen und Getränke übersetzt. Im ersten Teil wird in der Kulturfabrik Kesselhaus von den Zuschauern aus 24 Weihnachts-Geschenken ein einstündiges Best-Of-Programm ausgelost: die schönsten Sketche, Songs und Texte aus zwei Jahrzehnten Kabarett, jeden Abend anders ausgelost und mit überraschenden Wendungen entsteht so eine „24-Türchen-Comedy“. Ein besonders fröhliches Vor-Weihnachts-Programm, das am 14./15./16. Dezember um 20 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember um 16 Uhr über die Bühne geht! Freitag, 15. Dezember ist fast ausverkauft, für die drei übrigen Termine gibt es noch Tickets an allen Vorverkaufsstellen der Region