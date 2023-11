Dieter Weitz und Pascale Jonczyk musizieren in der Martin-Luther-Kirche

Das für Oktober geplante und wegen Krankheit verschobene Reihe-Konzert, findet am Sonntag, 19. November, um 18 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Trossingen statt. Es erklingen Werke der Romantik für Orgel solo und Mezzosopran und Orgel von Janacek, Dvorak, Rheinberger, Karg-Elert und Reger.

Unter anderem werden musiziert aus „Biblische Lieder“ op. 99 für Singstimme und Orgel von Dvorak, Lieder von Reger „Ich sehe dich in tausend Bildern“ op. 105/1 und „Meine Seele ist still zu Gott“ op. 105/2 und die Fantasie und Fuge d-Moll op. 135b für Orgel von Max Reger. Dieter Weitz an der Orgel ist dem Trossinger Publikum als Interpret der Orgelwerke von Max Reger mit zahlreichen Orgelkonzerten bestens bekannt. In diesem Konzert arbeitet er mit der Mezzosopranistin Pascale Jonczyk. Der Eintritt zu diesem Konzert kostet zehn Euro. Die Abendkasse öffnet ab 17.30 Uhr. SchülerInnen bis 18 Jahre haben freien Eintritt.