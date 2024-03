Der Jubilar kam aus dem Händeschütteln gar nicht mehr heraus: Von zahlreichen Menschen hat Karl-Hans Efinger Glückwünsche entgegen genommen.

Anlass zum Feiern gab es gleich aus zwei Gründen. Efinger feierte am 6. März 2024 seinen 80. Geburtstag - und auch die von ihm gegründete Efinger Stiftung wird in diesem Jahr 25 Jahre alt.

Stiftung ist Herzensprojekt

„Meinen Erfolg zu teilen war mir wichtig“, sagte Efinger, die Gründung der Stiftung ein „Herzensprojekt“. Und ein erfolgreiches noch dazu. Zählt man die geplanten Spenden für dieses Jahr mit, dann werden bis Ende 2024 insgesamt zwei Millionen Euro ausgeschüttet.

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Mensch. Das Motto der Stiftung

Geschenke wollte Efinger keine, er bat stattdessen um Spenden für das Pestalozzi Kinderdorf. Diese Organisation unterstützt die Stiftung schon länger, ein von Spendengeldern angeschafftes Therapiepferd hört deshalb auf den Namen Joschi Efinger.

Kunibert Wilhelm bei der Feier im Eisenbahnmuseum Trossingen (Foto: Katharina Schaub )

Die Efinger Stiftung feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. „Aus diesem Anlass schütten wir an ausgewählte Institutionen und soziale Einrichtungen eine Zuwendung aus“, berichtete der stellvertretende Stiftungsvorsitzende Kunibert Wilhelm.

Insgesamt 50.000 Euro werden an zehn Organisationen verteilt, jede erhält insgesamt 5.000 Euro. Er erinnerte auch an das Stiftungsmotto: „Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Mensch.“

Diese Organisationen erhielten eine Spende Förderverein Ait Bouguemez e.V. in Eisenach

Lebenshaus Ökumenische Gemeinschaft für soziale Integration

Musikschule Trossingen e.V.

Pestalozzi Kinder und Jugenddorf

Jugendarbeit der Stadt Trossingen

Sprachförderung der Stadt Trossingen

Sozialwerk Trossingen

Staatliche Hochschule für Musik

Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn

Feldner Mühle e.V.

Vom Unternehmer zum Stifter

Zu seinem Geburtstag blickte Efinger gemeinsam mit seinen Gästen auf seinen Werdegang zurück. Karl-Hans Efinger wuchs zusammen mit vier Brüdern in Aixheim auf.

Er folgte dem Wunsch seiner Eltern und absolvierte die Aufnahmeprüfung zum Bahnbeamten. „Das hat Gerhard Schröder damals auch gemacht - im Gegensatz zu ihm habe ich aber bestanden“, scherzt Efinger.

Immer einen Witz auf den Lippen, das zeichne Karl-Hans Efinger aus, so Stiftungsbeirat Ralf Bäuerle. Zudem sei Efinger bodenständig und möge Geselligkeit und die Fasnet. Aber er sei auch ein Unternehmer, der „viele mutige Schritte“ unternommen hat.

Gründung des Schwabenparks

Das zeigte sich, als Efinger im Alter von 25 Jahren dem Beamtentum den Rücken kehrte und sich selbstständig machte. Als Baustoffhändler verkaufte er zunächst vor allem Dachziegel, kurz darauf gründete er eine Bauträgerfirma mit eigenem Architekturbüro.

Der Efinger-Baumarkt im Schwabenpark (Foto: Archiv )

In Bad Dürrheim erschloss er so ganze Baugebiete und in Trossingen setzte er um, wofür er heute wohl am bekanntesten ist: Er kaufte das ehemalige Holzlager der Firma Hohner und gegründete 1989 dort den Schwabenpark. Der nach ihm benannte Efinger Baumarkt steht mittendrin.

Gründung der Stiftung

Mit 55 Jahren begann er zu überlegen, wie er sein Lebenswerk absichern und gleichzeitig etwas zurückgeben kann. Die Idee, eine Stiftung zu Gründen, entstand. Seit 1999 ist die Stiftung beständig gewachsen und hat zahlreiche Organisationen mit Spenden bedacht. Der Fokus, Kinder und Jugendliche zu unterstützen, wurde erweitert, mittlerweile setzt sich die Stiftung auch in der Altenhilfe ein.

„Das Gremium des Stiftungsbeirates und des Stiftungsvorstandes zeichnet sich durch eine hohe Kontinuität aus“, lobte Kunibert Wilhelm. Efingers Tochter Ines Efinger-Soffa, Ralf Bäuerle, damals Leiter der Kreissparkasse Trossingen und Steuerberater, und Anwalt Peter Sauset sind bereits seit der Gründung dabei.

Wichtige Unterstützer waren Heinz Efinger, Gründungsvorstandsmitglied und der Bruder von Karl-Hans Efinger, sowie sein Freund Klaus F. Billder, stellvertretende Gründungsmitglieder, die beide verstorben sind. Ihnen wurde bei dem Jubiläum gedacht.