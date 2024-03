Dem Trossinger Ortsseniorenrat droht das Aus. Die beiden Vorsitzenden Rudolf Kratt und Walter Haas, beide über 80, wollen altersbedingt aufhören - finden aber keine Nachfolger. Ohne Führungsspitze jedoch müsste der Seniorenrat, der für viele ältere Trossinger regelmäßig Veranstaltungen organisiert, aufgelöst werden. Bürgermeisterin Susanne Irion hat angekündigt, dass in dem Fall die Stadt in die Bresche springen könnte.

„Ein bisschen Hoffnung haben wir noch“, sagt der 80-jährige Walter Haas. „Mitarbeiter haben wir, aber keiner will eine Funktion übernehmen“, so der ein Jahr ältere Rudolf Kratt. Beide sind in Trossingen seit Jahrzehnten bekannte Gesichter mit zahlreichen ehrenamtlichen Aktivitäten.

Sie hätten mehrere ältere Trossinger gefragt, ob sie sich eine Nachfolge vorstellen könnten. Es folgten, nach Bedenkzeit, Absagen oder der Verweis auf ehrenamtlichen Einsatz an anderer Stelle.

Verein vertritt Interessen älterer Menschen

Gegründet wurde der Ortsseniorenrat vor einem Vierteljahrhundert - laut Satzung vertritt der Verein die Interessen älterer Menschen in Trossingen und berät sie in allen sie betreffenden Bereichen; auch auf die Probleme älterer Menschen soll er die Öffentlichkeit aufmerksam machen.

Zu den Aktivitäten des Ortsseniorenrats Trossingen gehören auch externe Informationstermine wie die Besichtigung der Geriatrieabteilung im Klinikum Spaichingen im Jahr 2016 (Foto: Bianka Roith )

„Wir machen jeden Monat eine Veranstaltung“, so Kratt - so wie die jüngste am 18. März, ein Reisebericht über Westaustralien von Fred Zilling in der Caféteria des Dr-Karl-Hohner-Heims. „Jeder, der Interesse hat an einem Thema, ist willkommen“, betont Haas.

Bei Veranstaltungen im Schnitt 50 Gäste

50 Personen sei der normale Besuch der Veranstaltungen - zum Teil seien es mehr als 100 Senioren, auch aus dem Trossinger Umland; so wie Ende Januar, als Fahrlehrer Herbert Bergmann Senioren Tipps gab zum Thema „Fit im Verkehr“. Etwa 30 Trossinger seien Stammgäste der Veranstaltungen, hinzu kämen immer wieder an bestimmten Themen interessierte neue Gesichter.

Mit den Veranstaltungen tue man auch etwas gegen Einsamkeit im Alter, „für die, die noch raus können aus der Wohnung“, so Walter Haas. Eine große Anzahl der Gäste seien Witwen.

Für mehr Schatten wurden Bäume gepflanzt. Rudolf Kratt

Immer wieder hätten die Senioren auch Anliegen, die der Rat als Anregungen an die Stadtverwaltung weitergibt: etwa eine Absenkung von Bordsteinen, „oder, dass der Nordfeldrundweg unbeschattet sei“, berichten die beiden Noch-Vorsitzenden. „Als Spende der Werbegemeinschaft wurden daraufhin Bäume gepflanzt am sogenannten Rentnerrundweg.“

Digitalisierung mit Tücken

Zehn Ruhebänke habe der Ortsseniorenrat aufgestellt, unter anderem am Gauger, oder drei Mal Lebensmittel an den Tafelladen gespendet, führen die beiden weitere, über die Veranstaltungen hinausgehende Aktivitäten an. „Die Ansprüche in Trossingen für Senioren sind weitgehend befriedigt“, sieht Haas keine gravierenden Lücken in der Infrastruktur für ältere Menschen.

.Gegen Einsamkeit im Alter helfen auch die regelmäßigen Veranstaltungen des Trossinger Ortsseniorenrats. (Foto: Julia Steinbrecht/KNA )

Was ihn und Kratt allerdings stört, ist die allumfassende Digitalisierung ohne weiter bestehende analoge Alternativen - auch bei Trossinger Institutionen. „Viele alte Menschen sind dadurch überfordert, haben kein Handy und kein Internet“, weisen sie auf die soziale Ausgrenzung von Senioren hin, die den Weg der Digitalisierung nicht mitgehen wollen oder können.

Thema gesunde Ernährung

Ihre Anliegen formulieren können Trossinger Senioren bei einer Veranstaltung des Ortsseniorenrats am 29. April mit den Fraktionen des Trossinger Gemeinderats vor der Kommunalwahl im Juni. Ende Mai geht es zum Tuttlinger Kreisklinikum, Ende Juli um gesunde Ernährung für Senioren mit einer Ernährungsberaterin der AOK SBH.

„Vier Mal jährlich ist Vorstandssitzung, da sammeln wir Ideen und versuchen, sie zu verwirklichen“, erläutert Haas. Dazu nutze er auch Kontakte aus seiner Zeit beim Ordnungsamt und als Heimleiter.

Wir bringen thematische Vielfalt ins Programm. Walter Haas

„Im Herbst bauen wir beide dann das Jahresprogramm zusammen und gucken, dass wir thematische Vielfalt reinbringen.“ Zu ihren Aufgaben gehören auch die organisatorischen Dinge wie das Ausmachen möglicher Termine mit Referenten.

Stadt unterstützt Arbeit

„Wir werden nicht bedrängt von den alten Leuten, weiter zu machen als Vorsitzende - sie verstehen, dass wir zurückstecken müssen“, betonen Kratt und Haas. Bei der jüngsten Veranstaltung des Ortsseniorenrats Ende Februar zum Thema „Bundeswehr und Zeitenwende“ habe Bürgermeisterin Irion gesagt, dass die Stadtverwaltung das Jahresprogramm machen könne, „wenn wir aufhören“.

Bürgermeisterin Susanne Irion schlägt vor, dass die Stadt Aufgaben des Ortsseniorenrats übernehmen könnte. (Foto: Vosseler )

Walter Haas unterstreicht, dass die Stadt die Arbeit der Ortssenioren gut unterstütze. „Aber es wäre gut, wenn diese in ehrenamtlicher Hand bliebe außerhalb der Stadtverwaltung.“

Auch Rudolf Kratt ist noch skeptisch. „Ich kann mir nicht genau vorstellen, wie die Bürgermeisterin sich das vorstellt.“ Schließlich müsse dann auch stets jemand seitens der Stadt bei den Veranstaltungen vor Ort sein. „Die Frage ist, ob dazu immer einer Zeit hat.“

Einmal im Monat Treffen

Auch müsse Essen und Getränke für die Seniorinnen und Senioren organisiert werden - die Bestellungen seien eine seiner Aufgaben, erläutert Kratt. „Die Trossinger Senioren rechnen damit, dass das Angebot so bleibt wie bisher und sie einmal im Monat zusammentreffen“, betonen die beiden scheidenden Vorsitzenden.

Ursprünglich war für den 18. März die Mitgliederversammlung mit der Neuwahl des gesamten Vorstands terminiert. In der Hoffnung, noch Nachfolger zu finden, wurde sie auf den 16. September verschoben. Neben Haas und Kratt, die bis dahin als Vorsitzende weitermachen und danach noch Schriftführer und Kassier bleiben wollen, kandidieren auch die Beisitzer Hans Herter und Gerhard Appenzeller, langjähriger Vorsitzender der Ortssenioren, nicht mehr.

Es gebe jedoch drei Kandidatinnen für Beisitzerposten, so Kratt und Haas.

Verein müsste aufgelöst werden

Ohne die satzungsgemäße Besetzung der Vorstandsämter wäre der Verein rechtlich nicht mehr lebensfähig und müsste aufgelöst werden. Mit dem Ende des Jahresprogramms als Konsequenz. In der Satzung des Ortseniorenrats heißt es, dass bei seiner Auflösung das Vereinsvermögen an die Stadt Trossingen falle, die verpflichtet sei, es ausschließlich für gemeinnützige Zwecke auf dem Gebiet der Altenarbeit zu verwenden.

Falls der Aufruf nicht fruchtet zu einem Engagement im Leitungsamt und sich bis September niemand findet, der dafür kandidiert, würde im Herbst eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen zwecks Auflösung des Ortsseniorenrats Trossingen.

Spätestens dann, hoffen Haas und Kratt, „dass jemand sagt: so weit darf es nicht kommen - und sich dann doch bereit erklärt“. Die Amtszeit des Vorstands beträgt zwei Jahre.

„Vielleicht könnte es jemand aus den Reihen derjenigen sein, die treu zu unseren Veranstaltungen kommen“, versprechen Rudolf Kratt und Walter Haas, dass sie ihre Nachfolger mit ihrer Erfahrung und Ideen weiter unterstützen würden. „Aber sie können sich natürlich frei entwickeln“, garantiert der bisherige erste Vorsitzende.